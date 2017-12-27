哈罗单车再获复星、GGV 10 亿元 D2 轮融资 新闻

12 月 27 日上午，哈罗单车 宣布完成 10 亿元人民币的 D2 轮融资，本轮由复星领投、GGV 纪源资本等跟投。就在不久之前的 12 月 4 日，哈罗单车刚刚宣布完成 D1 轮 3.5 亿美元的融资。

今年 10 月底，哈罗单车与永安行低碳科技有限公司完成了合并。从今年 6 月份至今，哈罗单车就在进行一系列动作，下一盘立体化出行的大棋局：依托共享单车及海量的骑行大数据，确立“3510”（3 公里、5 公里、10 公里）的立体化共享出行战略，构建“4+2”（两轮+四轮）业务模式，发展智能化、立体化的出行大生态平台。这也让哈罗单车成为共享单车行业首个布局多元化立体出行工具的单车企业。

哈罗单车的本轮投资方、复星新技术与新经济产业集团副总裁兼董事总经理丛永罡透露，复星在为期数月的行业调研之后决定投资哈罗单车，是看好其通过技术提升运营效率的能力以及未来国内更广泛城市用户对共享单车的实际需求热度。

丛永罡说：“调研发现，三线及以下城市拥有巨大的立体化出行市场空间，用户需求特点与一线大城市不尽相同。哈罗单车拥有优秀的管理团队、清晰的战略方向和精细化的运营模式，我们相信其有能力提升所在城市的公共出行服务效率、自身业务也将呈现持续、健康的增长态势。”

复星高级副总裁兼复星新技术与新经济产业集团总裁潘东辉表示，复星近年来在衣食住行方面均有深度的产业布局，复星视哈罗单车为整个生态系统中的超级物种和重要家庭客户入口，预期哈罗将与复星生态中其他成员在大数据、金融、旅游、地产等多个领域能产生较大的价值协同。

哈罗单车 A 轮、D2 轮投资方、GGV 纪源资本管理合伙人符绩勋认为，哈罗单车的市场战略十分清晰，哈罗在做的事情是用技术和产品不断推动出行问题的解决。就“3510”这一立体化共享出行战略而言，它的路径更为成熟。从单车到共享汽车，从两轮到四轮，公里数是越来越长，频次会越来越低，对大出行生态而言，用“高频”切入“低频”，共享单车承载的是十分难得的出行生态流量入口和用户渠道。

在谈到哈罗单车的创始团队时，符绩勋表示：“哈罗单车 CEO 杨磊虽然年轻，但他创业的激情和动力非常让人钦佩，非常清楚该做什么不做什么。我比较欣赏他的一点是，用数据的方式来解剖这个市场的机会在哪里。在做单车的时候，他会很好地去分析车的利用率，如何去让单车运营效率提高？单车装 GPS 的成本是否值得？这个车摆在什么位置使用率会最高？等等。这些他能想得很周到。这只是举一个简单的例子，但是反映了他和哈罗创始团队的特点。”

截至 2017 年 12 月 22 日，哈罗单车已经进入 150 多个城市，注册用户达 8,800 万，日订单超 1,000 万，同时还进入了 140 多个景区。飞速发展的海量用户和骑行数据，也为立体化共享出行布局奠定了重要基础。

目前，哈罗团队所明确的“3510”的立体化共享出行战略已经开始在不少城市落地，将分别代表 3 公里、5 公里、10 公里及以上的共享出行工具融入细分化的出行场景中，包括城市全方位立体交通解决方案，为用户提供更多元化的出行方式选择和全方位智慧出行体验，解决城市用户短、中、长途出行需求。

附：哈罗单车融资进度 ——

2016.11：宣布完成 A 轮融资，GGV 领投，磐谷创投、Joy Capita 愉悦资本、贝塔斯曼亚洲投资基金跟投。

2017.1：宣布完成 A+轮融资，GGV 领投，磐谷创投跟投。

2017.4 : 完成 B 轮融资，成为资本领投，老股东跟投。

2017.6：完成 B+轮融资，威马汽车战略投资。

2017.10 : 哈罗单车与永安低碳科技合并，完成 C 轮融资，引进蚂蚁金服、深创投等知名投资机构。

2017.12.4: 哈罗单车宣布完成 3.5 亿美元的 D1 轮融资，投资方为蚂蚁金服、威马汽车、成为资本、富士达等多家知名投资机构和产业资本。



