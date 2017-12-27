LINE 宣布放弃“功能机”，用户将必须使用智能手机 新闻

日本最大移动社交服务 LINE 今天宣布，即将在 2018 年 3 月底之前停止对功能型手机的支持，2018 年 1 月开始将不再接受来自功能型手机的用户注册。智能手机和桌面版将不受影响。

除了 LINE 之外，JR 东日本也在逐渐停止 Suica（他们发行的一种交通卡）对部分功能型手机的支持，不过目前依然有很多功能型手机可以正常使用。

根据 Mashable 在 2016 年公布的一份各国智能手机普及率数据，日本智能手机普及率只达到 39%，究其原因，其实是由于日本的功能型手机领先世界太久，在 iPhone 出现之前，日本就已经开始流行使用 emoji，NFC 通讯也早被应用在很多功能型手机上，人们可以直接通过这些手机绑定的 Suica 乘坐地铁（现在 Apple Pay 也可以绑定 Suica 了）。

为了让人们开始接受智能手机，各大厂商也使出浑身解数，苹果日本甚至还专门制作一组 视频广告 ，重点突出了功能手机普遍不具备的高画质摄像头、高清晰屏幕以及商务领域的应用，来吸引日本的功能型手机用户。

这次 LINE 对“功能机”的放弃，或许可以迫使一些用户尝试接受智能手机了吧。



