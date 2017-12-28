360 搜索发布年度科技榜，2017 这些科技大事件刷了屏 新闻

接近尾声的 2017 年对于中国科技行业来说可谓是悲喜交集的一年。王者荣耀火爆全社会却备受争议，乐视资金链断裂，共享单车行业却走进寒冬，AlphaGo 横扫人类棋手……

近日，360 搜索依托旗下 360 趋势大数据，制作并发布《搜索·记忆 2017——360 搜索年度热搜科技榜》，和网友一同回顾 2017 发生的科技大事件。数据显示，风靡全网的《王者荣耀》、乐视危机以及 iPhone X 发布等成为科技热搜前三名，此外，AI 爆发以及勒索病毒事件等也都榜上有名。

现象级手游惹争议，《王者荣耀》问鼎科技热搜榜

近年来手游迎来风口，也出现了类似《梦幻西游》这样的爆款手游，但没有一款手游像《王者荣耀》这样带来全社会的普遍关注与争议。不少中小学生热衷玩《王者荣耀》，引发家长担忧，新华社、《人民日报》等央媒集体撰文批评。2017 年，“你农药了吗”取代“吃了吗”成为年轻人见面问候的常用语。

在 360 搜索年度科技榜中，《王者荣耀》问鼎榜单，关注度达到了 2745 万，日关注度最高达 20 万。从男女性别比例来看，男性以 62% 遥遥领先于女性的 38%，从年龄比例来看，19 岁-24 岁的网民占据 43% 居首，其次为占据 30% 的 25 岁-30 岁，18 岁一下占据 27%，低龄人群关注度较高。

乐视帝国呈倾塌之势，贾跃亭深陷危机远走海外

眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了，这句话说的，就是乐视。今年年初，乐视资金链出现问题，不久之后乐视生态布局被指“庞氏骗局”，CEO 贾跃亭 辞职远赴海外，昔日强盛的“乐视帝国”一时间呈现出大厦将倾之势。近日，北京证监局更向贾跃亭发出最后通牒，责令其 12 月 31 日前回国。

360 搜索年度科技榜显示，“乐视危机”关注度达到了 2354 万，关注贾跃亭何时回国的“吃瓜群众”远超过关注乐视危机原因及影响的网友，达 32 万。

苹果推全面屏 IPhone X，刘海设计遭网友吐槽

自 iPhone X 发布之日起，最受热议也最遭吐槽的，莫过于其屏幕正上方的“齐刘海”设计。为了平衡全面屏和手机性能，iPhone X 不得不选择在手机上方留下一道黑边区域，即网友所吐槽的“齐刘海”，不过“刘海”虽雷，但功能不小，这里集合了红外摄像头、距离传感器、环境光传感器、扬声器和前置摄像头等。尽管如此，网友们还是不能停止恶搞“齐刘海”，不少人将“刘海”P 上政要明星的额头， “齐刘海逼死强迫症”也流传各类文章，有槽点证明有极高的关注度，榜单显示吐槽 iPhone X“刘海”的强迫症有 53 万之多。

AI 已致爆发临界点，人工智能加速物联网时代到来

2017 年被认为是 AI（人工智能）爆发元年，AlphaGo 战胜柯洁，人脸识别应用以及无人驾驶等事件刷爆眼球。7 月 20 日，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，要求到 2020 年我国人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，到 2030 年，达到世界领先水平。12 月 14 日，工业和信息化部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》的通知，发布未来三年人工智能产业发展计划。这意味着人工智能已经在国家战略层面上纳入议程。

从 360 搜索年度科技榜中可以看出，AI 爆发今年的总关注度高达 1987 万，人们惊呼：第四次工业革命真的要来了？

全球爆发勒索病毒，互联网安全警钟敲响

5 月 12 日，席卷全球的勒索病毒“永恒之蓝”让全世界都为之震动，这是迄今为止全球最大规模的勒索病毒网络攻击，100 多个国家受到病毒感染，国内中石油、公安内网、高校内网、地铁部分系统等都纷纷被感染，其所造成的严重后果至今让人心有余悸。网民在感叹网络便利的同时，也看到了它惊人的负面能量。网络安全成为政府、企业以及个人需要共同面对的重要课题。

360 搜索年度科技榜显示，全球爆发勒索病毒事件的关注度高达 1694 万，上榜十大科技热搜事件，受灾最严重的地区为江苏省，其中 360 勒索病毒专杀工具关注度达 471 万。

此外，AlphaGo 对战柯洁、首艘国产航母正式下水、共享单车寒潮、中国“慧眼”监测到引力波、知识付费分列本次年度科技榜的 6—10 位。

过去的一年，有高新技术给人们生活带来的翻天覆地变化，同样也有寒冬来临之际的一地鸡毛。即将来临的 2018 年,360 搜索表示依旧会与网友一同关注时下科技热点，迎接未来。

360 搜索年度科技榜详细请见投票专题（链接：https://www.so.com/zt/2017pandian.html ）

题图：123rf



