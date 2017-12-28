北京地铁燕房线将于 12 月 30 日正式运营，是国内首条无人驾驶地铁线 新闻

12 月 28 日消息，我国内地首条拥有完全自主知识产权、全自动运行的地铁线——北京地铁燕房线将于 12 月 30 日正式运营。与北京其它地铁线相比，该列车的运行完全由在远方的“控制中心”掌握，即所谓的“无人驾驶 ”。驾驶员不用做任何操作，主要监看仪表、线路的情况。

实现无人驾驶的这条线路，不仅列车到站操作时间缩短，而且运行时间也要比人工驾驶节省更多时间，每站均节省 15s 左右。此外，在车厢内部采用 LED 屏幕显示电子地图，照明系统会随着车外环境变化自动调节亮度，空调温度也可在控制中心远程调节。

据了解，2010 年，我国提出了基于高 RAMS 的全自动运行轨道交通系统理念，这标志着我国自主研发轨道交通全自动运行系统正式进入研究阶段。这一理念的提出，顺应“中国制造 2025”等国家战略需求，借鉴汽车无人驾驶深度学习技术，引领国际轨道交通技术发展方向。历经六年努力，目前已完成全自动运行系统的核心技术研发，并将在北京地铁燕房线首次示范应用，这也是我国首个全自动运行系统国家级示范工程。

根据北京市的规划，未来北京地铁 3 号、12 号、17 号、19 号线以及新机场线等新一轮轨道交通线路建设去哪不采用这种系统技术。这项技术是城市轨道交通系统集成技术一次质的飞跃，是城市轨道交通列车运行控制系统未来的发展方向。它的推广和应用将极大提升我国轨道交通在国际上的地位和影响力，使得我国的重要基础设施安全可控。

题图：123RF



