中国电动车新势力盘点，大战之前的宁静



如果说特斯拉在开始的时候，人们对其电动车还将信将疑，而随着更多的电动车新势力加入到这个行业中来，变革已经不可阻挡地到来了。正如古诗所说：黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。溪云初起日沈阁，山雨欲来风满楼。

在这中间，中国本土的新势力引人注目，这显然和中国这个巨大的潜在市场有关。根据中国汽车工程学会节能与新能源技术路线图的预测，到 2025 年，我国新能源汽车产销量约为 800 万辆；到 2030 年，我国新能源汽车产销量将达到汽车总量的 40%，即大约 1500 万辆。到 2040 年，全球电动车辆市场的年销售量可能超过 6 千万辆大关。

电动车是一个新兴的行业，来自中国的新力量能否改变世界汽车行业的发展轨迹，弯道超车成为引领者，是个值得探讨的话题。我们来盘点下来自中国的新势力。

蔚来汽车势头正劲

对于蔚来来说，从来没有一家新的电动汽车厂，能够拿到众多优秀投资者的资金。除了腾讯，蔚来汽车的投资者还包括 Baillie Gifford 和红杉资本。这些优秀的投资者一方面给予了蔚来足够多的资金支持，另外也有了强有力的信任背书。

蔚来汽车已经推出了 ES8，但是这是款定位中高端的产品，售前 44.8 万-54.8 万元的价格广为消费者诟病。但是其功能也不少，ES8 搭载了自适应巡航、高速自动辅助驾驶、拥堵自动驾驶、道路自动保持、倒车辅助、自动泊车等 20 多项功能。

ES8 创新性地搭载了人工智能——Nomi，提升了全车的科技感和时代感；ES8 采用了非常特殊的充电方式，包括 3 分钟即可完成更换电池的“电池更换盒”（亦可称为“换电桩”）和随叫随到的移动“充电货车”，这比其他电动汽车制造商做得更好。但是实际的使用体验和运营效率，还需要市场来考验。

奇点汽车中规中矩

奇点汽车是智车优行科技有限公司旗下的推出的智能电动汽车品牌，而智车优行是 2014 年 12 月由前 360 副总裁沈海寅创立。11 月，沈海寅确认奇点汽车获得了 6 亿美元融资。

奇点 iS6 是奇点汽车首款量产车型，其选用了与特斯拉一致的 18650 电池组，从而保证了较大的能量密度，综况续航 400 公里，快充一小时续航 320 公里。值得一提的是，iS6 采用热交换热泵空调，使整车热管理不再是一个概念，而是统筹规划整车上的“冷”与“热”，提高能源利用率，保证整车续航。同时还配备便携式充电枪，可通过换电来解决续航问题。

乐视 FF 汽车跌跌撞撞

贾跃亭已经 ALL IN 进电动车行业，乐视汽车未来会采用美国和中国双市场运营的方式进行，乐视汽车员工将成为 FF 中国的员工。由于贾跃亭一直深陷资金黑洞，加上美国的工厂基本停摆，很多人对于这家公司能否顺利投产一直持有怀疑。

根据第一财经报道的最新消息，法拉第未来已经确认获得了来自香港财团的一笔融资，融资规模超过 10 亿美元，不过具体金额尚未公布。贾跃亭仍然是 FF 的主要出资人以及核心创始人。FF 将步入战略的第二阶段——启动量产计划。率先实现量产的是 FF91 车型，这也是 FF 目前公布的唯一一款高端量产车。

资料显示，FF91 是由法拉第未来 Faraday Future 于 2017 年 1 月 4 日首发的纯电动车型，长宽高车身尺寸为 5250x2283x1598mm，轴距 3200mm，设计续航里程超 700 公里，风阻系数 0.25，峰值扭矩超 1800 牛顿·米，官方称 0-60 英里/小时加速时间 2.39 秒。

在最新的贾跃亭微博上，我们看到了 7 部样车的照片，不知道这款 FF91，能否真的出现在市场上，我们拭目以待。

车和家努力赶上

和众多新兴电动车厂定位中高端，SUV 车型不同的是，车和家则首先从小型电动车入手。 车和家首先推出了 SEV 这款汽车，外形小巧灵动，与老年代步车有很多相似之处，且价格也最低。SEV 的续航里程超过 100 公里，并且支持自由换电、远程 OTA 升级、4G 网络覆盖等功能。

车和家 SEV 这款车的电池包可以拆卸，即可使用 220V 电源直接插入车身充电，也可以将电池包卸下后带回家中充电。据悉，这款“可换电”SEV 也已进入海外路测阶段，将于 2018 年正式亮相，未来引入国内的售价或许不会高过 4 万人民币。同时，车和家还准备了一款大型的 SUV。

车和家的势头也不小，其第一基地与第二基地总占地面积 100 万平方米，设计产能 30 万辆。拥有领先的冲压、焊接、涂装和总装四大工艺，将实现高度自动化、高品质与节能环保的生产制造。第一基地工厂建设如期完成，SEV 智能轻电已试生产下线。同时，其声称第一基地焊接车间配备 112 台智能焊接机器人，实现 90% 以上自动化率；涂装车间引入 20 台业内最先进的德国杜尔喷涂机器人，实现 100% 自动喷涂。第二基地冲压车间将采用 ABB 最新直线七轴机器人组建国内首条直线七轴机器人连续线。焊接车间将采用顶尖焊接机器人实现 100% 自动化生产。

小鹏汽车持续进化

在本月中旬的时候，小鹏汽车董事长何小鹏正式宣布小鹏汽车结束了 3 轮 A+ 轮融资。而这家公司的投资方也出现了阿里巴巴、晨兴资本、IDG、经纬资本、顺为资本这样出名的资本方。另外，小鹏汽车还计划在 2018 年初再宣布 B 轮的融资情况。截止到目前，小鹏汽车总部位于广州，同时在北京、广东肇庆和美国硅谷这四地分别建立了设计、研发、生产和营销机构，并拥有超过 700 名员工，预计到 2019 年时员工规模会达到 3000 人。

小鹏汽车已经发布了首款量产车型的 1.0 版本。这个版本定位的是紧凑型的 SUV，动力上则搭载了来自精进电机厂的电动机，两驱版的百公里加速为 7.9 秒，四驱版的为 5.8 秒。续航方面则配备了能量密度高于 152Wh/kg 的三元锂电池组，并能实现超过 300km 的续航里程。全新 2.0 版车型将会在 2018 年 1 月初的美国 CES 展会上亮相。其中 2.0 版主要会在外观造型、内饰细节、智能互联和自动辅助驾驶等方面进行大幅的提升。

地方势力层出不穷

传统的汽车厂商早已经在电动车领域挖矿了，包括吉利帝豪 EV、江淮 iEV6S、长安新逸动 EV 以及秦 EV300 等。但对于中国的很多地方政府来说，如何抓住机遇，培养一个本地的电动车新兴企业，是当务之急。这期间，我们也见到了一些突出的新秀，比如云度汽车。

云度汽车全称是福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司，是由福建省汽车工业集团有限公司、莆田市国有资产投资有限公司、管理团队、福建海源自动化机械股份有限公司，四方共同出资 9 亿元成立的混合所有制新能源汽车生产企业平台。

云度新能源汽车专注于正向纯电动 SUV 产品的开发，云度汽车将持续以电动化技术建设为核心，大力发展整车集成技术、轻量化技术、智能互联技术，构建以“云电、云盘、云享”三大平台为核心的电动汽车技术架构体系，以汽车工程师的工匠精神+互联网思维的创新理念，打造智能互联电动车实业及互联网产业生态圈。其首款车型为云度π1，为纯电 SUV 车，其拥有 330KM 长续航里程。其补贴前指导价区间为 13.89-19.75 万元。

这是一场竞争激烈的淘汰赛

电动车新造车势力正在陆续布局，后来者还会有，包括威马汽车等。但这是一场马拉松赛道，短期内我们看到的是声势，长期必须靠产品。

中国本土的市场巨大。中国商务部表示，今年以来新能源汽车市场继续保持着较快的增长态势，1-11 月份累计销售 60.9 万辆，同比增长 51.4%，全年销售量有望超过 70 万辆。中国汽车工业协会预计，明年纯电动车、插电式混合动力车以及燃料电池车的销量将达到 100 万辆。

政策红利依然有，但时间不多。就在 27 日，财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布公告，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。 公告指出，对免征车辆购置税的新能源汽车，通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（以下简称《目录》）实施管理。2017 年 12 月 31 日之前已列入《目录》的新能源汽车，对其免征车辆购置税政策继续有效。中国政府已经设定了到 2025 年实现保有 700 万辆电动汽车的目标。

而这些电动车新秀企业，和传统的车企相比，有一定的劣势，但也存在优势。在产品的设计上，比起老企业更具创新和活力，同时能够吸收现有的科技和互联网技术，解决客户的需求。但劣势在于，对于整个汽车的产业链，除了电池有一定的先发优势之外，其它核心部件，比如底盘、安全等，都需要一定的生态链支持。另外，新车的可靠性、质量都是需要时间来证明的。丰田汽车总裁丰田章男表示：“在电动汽车行业谁第一不重要，重要的谁能做到最好。”

电动车新秀企业还面临着巨大的挑战。一个是现有的车辆补贴政策对于行业虽然有所帮助，但目前价格普遍不便宜，尤其是差不多性能和质量的，一旦价格摸高到 40 万左右，很多消费者就会考虑传统的中高级车。其次，充电网的普及还需要一定的时间。

另外一个挑战在于传统车企的反扑。现在，各大车企已经意识到了电动车这个巨大的市场。随着他们陆续将电动车产品推向市场，自身的技术积累和产业链优势就会凸显出来，给电动车企业带来极大的竞争压力。

现在的一个时间窗口，就是传统车企还不想完全放弃燃料汽车的维系，因为这里面有它们的利润和维持运转的关键。一旦政府主导进入到新能源时代，到时候的竞争就会白热化，而玩虚的电动车新秀，或者不认真打磨产品的公司，就会迅速被市场所抛弃。

中国电动车市场的竞争帷幕，才刚刚拉开。而现在看起来虽然一片平静，但之后的硝烟，将异常弥漫。



