电池门接力棒重回三星手中，Note8 和 S8+电量耗尽无法充电开机 新闻

三星远离 电池门事件 已经很长时间了，尽管在 Note7 爆炸后一直谨小慎微，但其不愿看到的事情又来了。据科技博客 Android Authority 今日报道，一些用户在 三星 论坛上反映，Galaxy Note8 在电池电量耗尽并关机后，无法充电和开机。无独有偶，数位用户反映 Galaxy S8+也存在类似情况。目前，三星方面已经注意到了这个问题，似乎开始根据实际情况为用户更换手机。

众所周知，去年三星 Note7 因为电池爆炸事件影响面巨大，一度被调侃为“电子炸弹”，最终被迫提前退市。虽然三星家大业大，但这一事件对其 Note 品牌造成了难以估量的损害，并迫使三星大幅调整其电池安全检测程序。一年后，三星如约推出的 Galaxy S8、S8 Plus 以及 Galaxy Note8 受到了用户和评测人士的好评，没有出现像 Galaxy Note7 那样的重大电池问题。

那次事件令大家心有余悸，本以为三星能够彻底解决电池问题，但其电池有出现了问题。据了解，用户在三星社区论坛上反映的 Galaxy Note8 电池问题，表现为电池电量完全耗尽直至关机后，接通充电器后毫无反应且无法开机，就连手机的 LED 充电指示灯也没有亮起。

事后，一位用户甚至录制了一段尝试恢复手机的视频，遗憾的是，他的尝试无效。目前包括更换多条充电线，在安全模式下重启手机等措施，都无法唤醒手机。幸运的是，在三星论坛上一位名为“SamsungMel”的版主建议用户在保修期内更换存在瑕疵的手机，并表示“Note8 无法开机这一特殊问题肯定是我们需要立即解决的”。

这一问题似乎还影响了部分通过运营商销售的 Galaxy Note8。Verizon、T-Mobile 和 Sprint 用户也全都反映了类似问题。目前仍不清楚这一电池问题的影响范围有多大，希望三星尽快解决问题，缓解用户对于电池的担忧。



