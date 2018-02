美国一名 11 岁学生出了一本关于比特币的书 区块链

来自马萨诸塞州的 11 岁男孩 Andrew Courey,最近出版了一本关于比特币的书,以帮助年轻一代能够掌握这项席卷全球的新兴技术。正在读六年级的 Courey 认为自己是比特币方面的专家,他用这本 57 页的书籍以他的同龄人可以理解的方式介绍了加密货币。

Courey 希望自己能在 14 岁时赚到 2000 万美金。他和父母达成了一项协议 ,如果能在 14 岁赚到这些钱,他就会像比特币百万富翁 Erik Finman 那样辍学。

Courey 在花了数千小时研究比特币以及在 YouTube 上观看了相关视频后,决定出一本有关比特币的书。这本书名为“Early Bird Gets The Bitcoin: The Ultimate Guide To Everything About Bitcoin”(《早起的鸟儿得比特币吃:比特币终极指南》),有实体版和数字版。

这本书的前言写道:“今天,我们将了解由中本聪创造的货币,最终,你将成为一名比特币大师。”

Courey 的父亲是一名科技投资人,他鼓励 Courey 通过写书的方式,将学习到的比特币知识以简单易懂的形式展示出来。

“任何人都可以学习了解加密货币,只要愿意花 70 到 80 小时研究每一个来源,直到能说得通为止。这整本书非常易读,而且很容易理解其中的内容。”在接受 CNBC 采访时 Courey 这样说。

Courey 的这本书以通俗易懂的形式类比描述了加密货币和区块链技术。比方说提到分布式账本技术时,Courey 表示区块链就好比一份公开的 Google 文档,所有人都能访问,同时可以通过购买或出售比特币来对文档进行编辑。

这本书中还包含了如钱包、加密货币挖矿和其它与之相关的技术的内容。另外,这本书还对比特币、ICO 和以太坊协议进行了讨论,而在每一章结尾,Courey 还会将本章内容以趣事做总结。