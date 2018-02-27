阿拉丁宣布获6000万元融资，朱啸虎领投

阿拉丁宣布获 6000 万元融资，朱啸虎领投 新闻

2 月 27 日，微信小程序第三方统计和指数平台 阿拉丁 公司宣布完成 6 千万 A 轮融资，本轮融资领投方为金沙江创投，阿米巴资本跟投。据资本市场最新评估，成立仅一年的阿拉丁估值也因此接近 10 亿人民币。

据了解，阿拉丁公司是目前中国最大的专注于小程序领域数据发掘和统计分析为核心竞争力的技术驱动型公司。阿拉丁目前的主营业务包括四个部分：为小程序开发者做数据和方向研究的阿拉丁小程序统计平台、监测小程序生态变化情况的阿拉丁指数、为小程序第三方开发者打造的第三方平台以及帮助小程序开发者进行粉丝消息推送的产品“小神推”。

据了解，目前 TOP1000 的小程序中，使用阿拉丁小程序统计和指数平台（Aldzs.com）的开发者已经超过 60%，总体客户量超过 10 万+。

金沙江创投董事总经理朱啸虎表示：随着微信小程序游戏在 2017 年底的开放，小程序下拉入口的打开，它向市场释放出了一个重要信号，那就是小程序正在渐进式地释放能力，向我们展现出了强大的商业机会。微信将底层技术运用到合理的商业逻辑中，并且赋能给各个行业及领域新的机遇，打造了别样的开放生态，而阿拉丁小程序统计和指数平台不仅是最早专注于小程序领域的公司，还是目前小程序生态中体系建设做得最好的。我们相信以阿拉丁公司团队的前瞻性和执行力，它一定能成为一家具备优秀势能以及为小程序生态服务而生的平台。

阿拉丁小程序统计和指数平台创始人兼 CEO 史文禄认为，小程序的出现，能够使开发者降低 App 开发成本以及缩短商业模式验证的周期，同时降低用户使用移动应用的成本，缩短了用户使用场景周期的路径。他还表示，基于小程序生态的形成，阿拉丁公司目前所拥有的这些傲人数字将在 2018 年继续获得更加惊人的爆发式增长。

史文禄表示，下一步，阿拉丁将为小程序生态中的运营者提供更多的数据服务与营销分析，并通过这些细小的数据与小程序的运营者们一起去发现数据背后的大趋势。

另外，公开资料显示，阿拉丁统计平台曾于 2017 年 1 月获得马笛儿投资、场景基金 500 万人民币种子轮融资，2017 年 6 月获得创新工场、清科创投 1000 万人民币天使轮融资。同年 12 月获得阿米巴领投，创新工场、清科创投跟投的 3000 万人民币 Pre-A 轮融资。

注：融资额主要由投资机构或企业提供，动点科技不做任何背书。