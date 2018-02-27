苹果今年可能会带来 3 款全面屏 iPhone，据说还会支持“双卡双待” Apple

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春节假期已过，是不是又到了一年一次的“你猜今年 iPhone 有什么新功能”环节了？没错， 彭博社 今天就为我们带来了新消息。这篇报道指出，苹果今年将推出 3 款新 iPhone，按照屏幕尺寸分为 6.5 英寸 OLED 屏幕款、6.1 英寸 LCD 屏幕款和 5.8 英寸 OLED 屏幕款，另外新款 iPhone 还将支持“双卡双待”。

根据该报道，传说中的 6.5 英寸 iPhone 将配备与 5.8 英寸 iPhone 类似的显示屏。据说这款新 iPhone 的代号为 D33，屏幕分辨率为 1242 x 2688，将配备 Face ID 功能。

6.5 英寸 iPhone 的命名可能为 iPhone X Plus，5.8 英寸新 iPhone 可能是 iPhone X 的常规升级版，而采用 LCD 屏幕的 6.1 英寸 iPhone，其定位可能是拥有一些旗舰机型特性的相对廉价型号。

彭博社称，苹果正在考虑将金色重新带回 iPhone 可选配色阵容中。各位今年或许能买到新的金色旗舰款 iPhone 了。

值得一提的是，报道称苹果计划为新 iPhone 增加双 SIM 卡支持，以吸引那些同时使用两家运营商通讯服务的用户。

但苹果的双 SIM 卡模式或许与我们常见的“双卡双待”不同。苹果计划在新 iPhone 中植入的双 SIM 卡模式基于 e-SIM 技术，这种技术的好处是不用在拥挤的手机内部为第二个手机号预留卡槽空间，换句话说就是不用插入物理 SIM 卡，就能在 iPhone 上同时使用两个甚至多个手机号码。e-SIM 的另一个好处是可以随时切换运营商网络（当然需要当地运营商支持），在出境网络漫游的时候尤其有用。

实际上，苹果早已在 iPad 上部署 e-SIM（苹果的称法是 Apple SIM），用户可以在激活 iPad 时选择合适的运营商网络服务。



