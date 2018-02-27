比亚迪 2017 年总收入超千亿，但营业利润却下滑 7% 新闻

2 月 27 日，此前参加了春晚的比亚迪 发布 2017 年业绩快报，营业总收入超过 1 千亿元，同比增长 2.34%；营业利润 54 亿元，较上年同期下降 7%。

2017 年度，本报告期内，归属于上市公司股东的净利润 41 亿，同比下降近 20%，基本每股收益仅 1.4 元，同比更是下滑近 26%。

快报显示，本报告期末，比亚迪的总资产为 1777.9 亿元，较上年同期上升 22.55%; 归属 于上市公司股东的所有者权益为 550 亿元，较上年同期上升 7.28%; 归属于 上市公司股东的每股净资产为 20.16 元，较上年同期上升 7.28%。

比亚迪业绩快报还表示，2017 年，新能源汽车行业保持良好发展势头，比亚迪新能源汽车业务继续 维持行业领先地位，并再次蝉联全球新能源汽车销量冠军。年内，集团传统汽车 业务销量及收入有所下滑，给集团盈利增长带来一定压力，但新车型宋 MAX 上市后市场反响强烈、需求强劲，带领集团传统汽车业务逐步走出低谷。

手机部件及组装业务方面，金属部件业务持续较快增长，为集团带来良好的利润贡献。太阳能业务方面，年内市场竞争依然激烈，太阳能业务仍给集团盈利带来较大负面影 响。此外，云轨业务已于 2017 年下半年开始为集团带来一定的收入贡献。



