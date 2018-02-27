四维图新 2017 年度营业利润 2.7 亿元，同比增长 219.57% 新闻

2 月 27 日，四维图新 公布了 2017 年度业绩快报。2017 年度，四维图新实现营业收入 21.55 亿元，比上年同期增长 35.92%。而且更引人注目的是，报告期内，四维图新营业利润 2.7 亿元，同比增幅达 219.57%。



快报表示，报告期内，公司主营业务实现大幅增长，增长主要来自于公司通过收购合肥 杰发科技有限公司新增的芯片业务和导航业务。同时公司 高级辅助驾驶及自动驾 驶业务 也在持续快速推进。

2017 年 1-12 月公司实现营业总收入 215,469.54 万元，比去年同期增长 35.92%，实现营业利润 27,155.46 万元，比去年同期增长 219.57%，利润总额 26,950.28 万元，比去年同期增长 64.73%，归属于上市公司股东的净利润 26,538.68 万元，比去年同期增长 69.50%，基本每股收益 0.2172 元，比去年同 期增长 44.61%，主要是报告期内公司芯片业务及编译业务收入增长所致。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 979,837.43 万元，比去年同期增长 137.70%，归属于上市公司股东的所有者权益为 663,530.29 万元, 比去年同期增 长 137.53%，归属于上市公司股东的每股净资产为 5.17 元，比去年同期增长 97.33%，主要是报告期内公司非公开发行股票收到募集资金及本年度经营业绩增 长所致。