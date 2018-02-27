记春节里我度过的“无人式”生活

春节期间，人们张贴春联，燃放鞭炮，祭祀祖先…… 而在这喜庆过节的背后，返乡潮带来的问题也显而易见，服务业岗位的缺口造成了到家、到店服务生态的缺位，而共享经济、无人值守的出现便拯救了这一点。正留守上海的我便在第一线切身感受到服务业是如何获得无人科技加持的。

农历初四 晴

一早，出国游玩回沪的我打电话给自己的健身房私人教练，想赶着节日的尾巴上去练练铁。没想到我一直信任的私教连电话都没接，只是简单回了条消息说——今天不太行哦，在老家呢！不约不约。

类似这样的教练回家后造成的教练荒，抑或是各大健身房假日期间暂停营业，导致了像我这样“健康人士”的选择困境——过年没有场地可以进行专业的身体恢复训练。那这时候我是怎么想招的呢？答案是 2017 年火起来的自助型健身场所。

我选择了就近的新开张的共享健身仓——公园盒子，入“盒”练练。在 40 分钟的标准健身时间内，我完成了 20 分钟有氧热身跑+5 组的不同组合器械。期间还很神奇地遇到了同来此处锻炼的初中同学，原来他也是收到健身房关门的影响来到的这里。我和他边聊边做了一组拉伸就神清气爽地出来了，一看手机结账账单显示不过十块钱，不禁感叹真是便宜的好去处，心理默默下定决定过年期间要坚持来。

其实，像是人们这样的需求并不在少数，无人健身仓的兴起也因此备受关注：据了解，公园盒子 ParkBox 在春节期间 7*24 小时正常营业，让拥有健身房年卡却不得不吃春节闭门羹的新用户提供免费健身的福利。这样无人值守的优势主要体现在人力上，包括门禁、空调、新风系统、器械都不需要实地的管理人员。而成熟稳定的后台系统仅仅需要一名工程师进行远程维护，即可保证设备的正常运行。目前 ParkBox 在上海和杭州共有 50 个左右的规模。作为唯一不停业的健身场所，想必在春节里的需求必然爆棚。

农历初五 无云转中风

今天要给我家门口的无人快递柜记上一功。

丰巢想必大家都知道，它是解决家里没人收快递的中转站，它的优势尤其体现在了春节期间。事情是这样，我给一位友人寄一个包裹，点了顺丰的次日达服务，但尴尬的是我这天正好和父母要赴宴，还是家族每年例行的聚会形式，所以很难迟到早退，然后就想到了寄放丰巢这一招。在通过 APP 下单填完必要信息后，顺丰客服给我来了电话，经过一番沟通后，我将待寄的东西放入丰巢柜子中，并将箱子的取货码告诉系统指派的顺丰小哥，一切搞定！

晚上在酒桌上一刷手机，系统提示快递已经取货，正在寄往下一站，预计明早八点准时可交货。我的神经放松了下来，突发情况被顺利搞定，嘴角忍不住露笑，一边起身举杯致意——新年我祝福大家……

这两年，像丰巢这样解决家里没人收快递的中转站越来越普及，它的出现和全家便利店代收业务一起很好地解决了投递最后一英里的问题——据了解，丰巢科技是一家从事智能快递柜业务的公司，致力于提高快递“最后一公里”收派效率，降低快递企业末端收派的成本。这种智能快递柜近年来在国内各大小区内迅速落地，已然成了小区内的一道全新的风景线。

农历初八 阴天

今天返工了，中午吃着外卖，又想起了妈妈的味道。味道虽然不会比外卖好吃，但吃的就是刚出锅的那口热气不是吗？从这点来看，也是科技改变不了的吧。

言归正传，“无人”技术已经不仅仅是互联网公司想要打破常规商业模式的武器，它正在成为与群众生活日益相关的服务业态的补充，正如同银行不可能总是开门，那么无人值守的消费服务场所就是如同 ATM 形式的存在。虽然现在的服务业大多还是依赖和人本身的沟通与介入，但相信随着无人商店在形式和技术上的探索，我们是可以和机器直接产生连接完成完整服务闭环的——就像是许多年前，我们也曾憧憬过有一天不用再去邮局汇款缴纳水电费用一样。

注：题图由 告白小人 生成