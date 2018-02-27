原本：再也不怕被抄袭了！它用区块链给原创作品印了一张身份证 | 创业 初创公司报道

区块链

2018 年刚开了个头，版权领域就开始“搞事情”。

大年初二，你是否在朋友圈看到一张一人拜佛的图片？这张图片被解读为为母亲祈福而被疯转。此时，图片的原创作者出来声讨其作品被人侵权传播，并且作品表达的意思被曲解。此外，也是在春节期间，钛媒体、ChainDD（链得得）创始人赵何娟发朋友圈，言辞激烈地怒斥金色财经侵权链得得独家原创文章。

在人们的版权意识较弱的情况下，内容创作者实在很“无奈”。传统的版权认证程序繁琐，举证环节复杂，维权环节周期长，这使得很多内容创作者无法花大量精力坚持维权，很多人只能声讨。不过，区块链公司 原本 可以帮他们解决这个问题。

成立于 2016 年的原本，拥有来自百度浏览器和联想手机浏览器等企业的团队，致力于以区块链技术解决内容创作者的版权认证、确权与举证问题。与传统专注于末端维权环节的方式不同，原本可以自上而下地打通版权的存证交易到溯源整个过程。

金融、供应链、医疗，区块链的落地应用领域还屈指可数，目前普遍被看好的应用领域当数金融行业。不过，原本创始人吴鹏认为：“金融行业的基础设施已经非常完善，区块链并不会给该行业带来翻天覆地的革命性变化。而数字版权的领域基础设施不完善，人们对版权意识不够。区块链技术可以完美结合版权行业，提供更方便的版权保护方式。大家习惯用一个简便方式去维护自己的权利，这个市场就会慢慢开发。”

现在：降低授权的成本，提高侵权的成本

“我们想做的事情是降低版权交易的成本，降低授权的成本，提高侵权的成本。”原本的产品总监范希表示。

如何做？范希解释了原本链的工作流程：

“在内容创作者发布文章或图片时，原本平台会为其发布的作品，以标题、摘要、发布的时间、作者的名字等细节信息生成一个独有的字符串，再加上可信时间戳，最后生成一个简化的 DNA。这个 DNA 就如作品的身份证一样，会跟随其在多个平台传播。当读者在不同平台看到该作品时，可根据其 DNA 溯源，然后进行在线交易。交易过程也会被写入区块链。此外，我们开发了一个全网的侵权检测的系统，该系统可以跨平台地扫描到包括微信公众号，知乎等，检测该原创作品是否有被侵权。”

目前，原本平台对于所有 C 端用户，如自媒体内容创作者都是免费开放。

假如你是一个公众号作者，你可以选择在原本网站上编辑发文，或者在公众号安装一个原本的插件。编辑完成后，你需要点击原本认证，平台会生成文章的 DNA 并存在区块链上。文章发布后，文章的左下角就会有一个 DNA 信息。如有人要买你的文章，其可以点击阅读原文，跳转到原本平台进行在线的授权交易。如有人未通过授权步骤直接复制了文章进行传播，原本的全网资源检测判定相似度在百分之五十以上，就会在后台或邮件提醒你。你可以到原本平台下载证据并保存，以免对方洗稿，删稿，销毁证据。必要时，原本将提供全程的法律帮助服务。

对于目前的商业模式，范希表示主要通过交易的提成，或提供一些分发服务实现。简单来说，一方面是面向内容原创方，如传统的媒体机构、企业，如报社。据悉，原本已经和每日经济新闻，北京商报，金融时报等二十几家大型媒体机构建立合作关系。另一方面是面向内容需求方，如没有原创能力且需要经常转载的公众号。“我们会在产品里面植入一些功能，直接把双方更快地对接上。”范希解释道。

将来：做下一代的大数据分析平台

区块链攻破了版权领域的“老大难”问题，所以版权成为了区块链相对容易落地的一个领域。虽然整个区块链版权领域还没有如火如荼，但数家区块链版权公司已经相继成为了资本青睐的黑马。2018 年年初，区块链版权平台人人链宣布了近千万元的新一轮融资，去年，纸贵也获得了千万级的 A 轮融资，原本也已经完成了 Pre-A 轮融资。

不过，像很多 AI 公司的处境一样，资本的酷热后，公司要考虑到目前的业务是否是可行的长久之计。

“原本是国内第一个做区块链版权保护的公司，但其实我们不是想停留在版权取证方面，更多的是看到未来内容的联盟链所产生的价值。”范希透露，与市面上很多区块链公司的想法不一样的是：原本的逻辑与目前 医疗区块链 的逻辑相似，其目标是做下一代的大数据分析平台，并且基于区块链的打造一个内容互联的协议。

“我们提供的是区块链网络以及区块链网络技术包括智能合约，让数据可以很快的在链上进行交换，或者是说计算。如与花瓣合作，他们做一个节点加入我们，其原创图片的数据是自己掌握，但图片的元数据（DNA 信息）是在原本链上面。如果后面这样的节点越来越多，有一个机构想分析今年所有有关日出景象的图片，就可以通过原本区块链发出请求，通过智能合约去分析。”范希说。

图片来源：123RF



