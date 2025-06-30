前诺基亚电信公司研究人员、现任特斯拉高级工程师Yun-Ta Tsai在社交媒体上分享了他对苹果公司在人工智能（AI）和自动驾驶汽车方面进展缓慢的看法。

Tsai在X上发帖，回忆起他在诺基亚的时光，当时工程师们正在讨论从实体键盘向触摸屏的过渡。他说，当美国工程师力推触摸屏引领潮流时，芬兰工程师却犹豫不决，认为这种转变风险太大。Tsai指出，曾经阻碍诺基亚发展的“遗产支柱”问题现在正困扰着苹果。

新街研究公司（New Street Research）的分析师皮埃尔·费拉古（Pierre Ferragu）响应了Tsai的观点，他回忆起2007年诺基亚首席技术官对触摸屏的不屑。

Tsai接着讨论了苹果对人工智能和自动驾驶汽车等新兴技术的态度，他指出，尽管苹果拥有具有竞争力的硬件，但该公司在执行方面遇到了困难。Tsai说，“苹果的问题是，他们拥有占据主导地位所需的一切，”但这家科技巨头并没有感到紧迫性。

他提到了苹果对全自动驾驶（FSD）的态度，该公司的机器学习经理对这项技术的潜力不屑一顾。“他们相信他们的模型是优越的，他们在慢慢来，”Tsai说。

Tsai承认苹果拥有具有竞争力的芯片和技术，但他表示，苹果在执行方面存在问题。

“在我看来，他们的芯片很有竞争力，”Tsai说，“他们缺乏的不是技术，而是执行力。”

来源：金融界