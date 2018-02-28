360 正式登陆 A 股 周鸿祎现场敲锣 新闻

2 月 28 日，三六零 重组更名仪式在上海召开。三六零集团创始人兼董事长周鸿祎现身仪式。

27 日晚间，三六零发布公告称，三六零科技有限公司的股权已经 100% 过户至上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司名下。今日，江南嘉捷正式更名为三六零，证券代码变更为 601360，今日复牌股价涨 3.84%，市值达 4442 亿。截止今日开盘数据显示，360 总市值位居 A 股第 13 位，成 A 股高科技概念第一股。

本次股权过户变更后，新增注册资本 (股本) 人民币 6,366,872,724.00 元 (63.67 亿元)，累计注册资本 (股本) 为人民币 6,764,055,167.00 元 (67.64 亿元)。本次交易三六零 100% 股权的最终作价为 5,041,642.33 万元 (504 亿元)。

根据股权结构，周鸿祎将持股 12.14%，为第二大股东，同时担任总经理、法定代表人，而最大股东为天津奇信志成科技有限公司，持股比例 48.74%。

江南嘉捷此前发布公告称，已完成标的资产三六零科技有限公司的 100% 股权过户手续及相关工商变更登记，三六零已经成为江南嘉捷全资子公司。

新的证券代码 (601360) 和证券简称 (三六零) 将于 2 月 28 日正式启用。

变更证券简称后，公司高管团队也有所调整。金志峰不再担任原公司董事长和总经理职务，由周鸿祎接替，任期三年。

公司还聘任姚珏担任公司财务负责人，聘任姚珏、杨超、谭晓生、廖清红、曲冰和石晓虹担任公司副总经理，聘任张帆担任公司董事会秘书。