智能云服务厂商才云 Caicloud 完成华创资本领投 B1 轮融资 新闻

近日，智能云服务厂商才云（Caicloud）完成了 B1 轮融资。本轮融资由华创资本领投，A 轮与天使轮投资方经纬中国、赛伯乐继续跟投。

才云（Caicloud）成立于 2015 年底，用短短两年左右的时间便已完成了天使轮、A 轮、B1 轮融资。同时，B+ 轮融资也正在准备中。

华创资本管理合伙人吴海燕表示：“传统 IT 架构升级已成必然趋势，基于 Docker+Kubernetes 的方案已经受到广泛认可。才云核心团队具有 Kubernetes 的资深经验，并且他们一直在积极推动 Kubernetes 社区发展，深受好评。行业需求、技术背景以及才云团队推出的平台型产品和其上集成的最新应用模块，在过去两年都得到了充分验证，期待才云团队未来更加优异的表现。”

才云（Caicloud）CEO 张鑫博士说：数字化时代的核心就是利用互联网、AI 等科技对事物进行“连接”。例如百度实现了“人与信息”的连接；阿里巴巴实现了“人与商品”的连接；而腾讯则实现了“人与人”的连接。而才云（Caicloud）的愿景“点燃计算与数据的价值”，则是实现“大规模计算能力和数据深层价值与企业业务”的连接。

具体来说，才云（Caicloud）利用新一代基于容器云计算技术，将企业的硬件资源和人力资源最大效率地转化为“计算能力”和“线上业务运营管理能力”，进而又利用这种超大规模计算能力，支持最新的机器学习和深度学习算法来挖掘海量企业数据中的深层价值，最终帮助企业降本增效，并实现业务创新。

才云（Caicloud）坚持不走同质化科技创新，并不断向“点燃计算与数据的价值”的愿景迈进，其技术实力受到国际多家权威机构和平台的认可。张鑫表示，才云（Caicloud）从不盲目从众，在设计产品时既充分考虑市场和客户的现阶段痛点，又遵循自己“leap of faith”的信仰，理性判断下一阶段的市场需求，从而永远让自己的技术与产品在市场上领先。

“早在 2015 年，当众多厂商聚焦在 Docker 本身时，我们从公司成立之初便判定大规模容器集群管理才是核心技术壁垒和为客户传递的核心价值。”因此，作为最早在容器集群管理和 Kubernetes 开源社区的探索者，才云（Caicloud）的技术实力获得了 CNCF、开源社区的一致认可。

张鑫称：“未来基于 Kubernetes 的容器集群管理也会成为分布式计算平台的事实标准，而才云（Caicloud）也已经为下一个阶段做好了储备：即通过利用基于 Kubernetes 的分布式计算和业务管理平台，最大化企业的数据价值”。2017 年，才云（Caicloud）已经与 Google 开展了紧密的技术合作，共同打造新一代“云端智能”产品，而这也正是才云（Caicloud）成立之初，Caicloud 中 CAI = Cloud, Acceleration, Intelligence 的寓意。

“过去几年，Google 公开了新的三架马车：Spanner（解决数据存储问题），Kubernetes（解决分布式计算和应用管理问题），和 TensorFlow（提供数据深度挖掘的能力）。才云（Caicloud）在 Kubernetes 与 TensorFlow 项目里都是国际范围活跃的参与者，并基于在其中的技术积淀打造创新型产品，解决客户的实际问题。

“2017 年，才云（Caicloud）的市场客户取得了飞速发展，既有 500 强龙头企业，也有新型独角兽科技公司；2018 年，才云（Caicloud）希望通过更完善的智能云产品，为更多企业实现其业务与科技的互联。”作为“千人计划”特聘专家的张鑫博士对未来充满期待。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。