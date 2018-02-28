菜鸟、天猫利用区块链技术打击物流信息造假，溯源海淘商品

菜鸟网络与天猫国际近期共同宣布启动区块链技术跟踪、上传、查证跨境进口商品的物流全链路信息，实现从生产到运输、通关、报检、第三方检验等商品进口全流程覆盖。

菜鸟和天猫国际打算将这项计划覆盖到上海、杭州、宁波、深圳、广州、天津、重庆、郑州等保税口岸的菜鸟进口领域。目前能够支持基于区块链技术的物流链路查询的进口商品已经超过 3 万种，这些商品来自超过 50 个国家和地区。

用户能够通过手机淘宝的物流详情页面底部“查看商品物流溯源信息”进入查询，确保商品来源真实可靠。包括美英日韩澳新等多国政府、大使馆、行业协会和众多海外大型商家品牌参与了这项“溯源计划”，中检集团、中国标准化研究院等“国家队”机构也参与其中。

区块链是一种防止篡改的分布式记账系统，能够很好地可解决信任缺失场景下进行交易的问题。除了阿里系，作为电商领域的竞争对手，京东也已经注意到区块链相关技术的优势，京东在不久前推出了一个新的人工智能和区块链初创公司 加速器计划 ，京东表示创业公司将与其运营团队合作“大规模测试相关技术的实际应用”。这其中还包括京东的物流部门——该部门最近筹集了 25 亿美元 资金。