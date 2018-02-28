Fitbit 下一款手表比 Ionic 好看多了，预计年内推出 新闻

Fitbit 首席执行官 James Park 表示，他们打算在 2018 年推出一款“更具吸引力”的手表。这款手表将成为两年前他们推出的 Fitbit Blaze 的继任者，并运行 Ionic 目前正在使用的全新 Fitbit 操作系统，这是 Fitbit 在 2016 年收购智能手表厂商 Pebble 的成果。

根据 Wareable 拿到的渲染图，新款手表的外观似乎更像 Fitbit Blaze。目前有关新款智能手表的名称还不得而知，但据称 Fitbit 希望新款手表可以吸引更多女性用户，这也是这款手表设计得更加小巧并接近 Blaze 的原因之一（但更多的恐怕还是因为 Ionic 的外观实在没那么好看吧）。

有消息指出，新款智能手表将拥有 50 米深防水能力，同时还会拥有一个 SpO2 传感器用于监测睡眠呼吸暂停，但这款手表似乎不会搭载 GPS 传感器。

Ionic 是 Fitbit 去年 10 月开始发售的新款智能手表，今年 MWC 上，Fitbit 还展示了 与阿迪达斯合作推出的版本 ，后者预装了 Adidas Train 应用，这款应用包含了六组跑步训练项目。