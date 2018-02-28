罪犯逃不掉了，美执法部门已能破解几乎所有 iPhone 新闻

据 《福布斯》杂志 报道，美国的执法部门最近取得了一项破解 iPhone 手机的重大技术突破。日前，美国一家大型政府服务供应商称，已经找到了一种可以解锁市面上几乎所有 iPhone 手机的方法。

Cellebrite 是一家总部位于以色列的信息安全公司，因其能提供解锁移动设备的相关业务，它已与政府合作。

Cellerbrite 向所有 iPhone 手机的消费者宣布，它的工程师目前已经具备了破解任何运行 iOS 11 的设备的能力，而这其中也包括最新款的 iPhone X 手机。据悉，去年 11 月份，美国国土安全部在成功破解一名罪犯的 iPhone 手机时，所用的很有可能就是 Cellebrite 提供的技术。

Cellebrite 是日本 Sun Corp 公司旗下一家子公司。它目前虽然没有在任何大型场合公布自己对最新 iOS 系统的破解能力，但一位不愿意透露其姓名的知情人士告诉《福布斯》，Cellebrite 在几个月前，就已经研发出了能破解进入 iOS 11 系统的解锁技术，并向全球各国政府执法机构和民间私人取证组织，兜售它们的破解技术。

Cellebrite 在“领先的解锁及信息提取服务”（Advanced Unlocking and Extraction Services）的官方描述中称：已经能够破解“苹果 iOS 设备及其操作系统，覆盖的产品包括运行 iOS 5 至 iOS 11 的 iPhone、iPad、iPad mini、iPad Pro 和 iPod touch。Cellebrite 可以破解苹果 iOS 和谷歌 Android 设备上的 PIN、模式、屏幕锁或密码锁。但是警方要先提供需要被破解的设备。