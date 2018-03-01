滴滴外卖或率先在无锡推出，月保底 1 万元招募“忠诚骑手” 新闻

美团打车 今天被曝将在 3 月 16 日于北京、上海等 7 个城市上线，美团这项服务被认为能够成为中国打车平台滴滴的对手。与此同时，有关滴滴外卖招聘骑手的消息也在网络上流传，对此消息，滴滴方面则表示“不予置评”。

根据网上流传的信息，目前滴滴已经为外卖业务开通了一条 400 热线电话，动点科技尝试拨通后，询问有关具体开通城市的问题，客服显然已经对这类问题的答案倒背如流 —— 客服表示滴滴外卖会在近期逐步开放，但具体会在哪些城市开通还需要关注滴滴官方公布的消息。

滴滴外卖的骑手注册页面显示，目前能够填写的服务城市只有无锡。而注册成为骑手需要用户填写姓名、身份证号、紧急联系人等信息，并上传身份证和健康证照片，提交申请后填写一份有关骑手类型和接单商圈的统计问卷后方可进行培训等后续流程。

根据网络上曝光的招募信息，滴滴将外卖骑手划分为“忠诚骑手”和“自由骑手”两类，其中，“忠诚骑手”月保底 10000 元，但要求每周在线时间大于 48 小时，而“自由骑手”可以随时接单，订单收入翻倍，招聘文案也特别突出了“月入超一万”。动点科技对此向滴滴外卖客服询问，对方表示滴滴外卖骑手同样有一套考核标准，具体还需要注册成为骑手后在培训过程中了解。

早在去年 12 月就有 滴滴试水外卖业务 的消息传出，当时滴滴对这一消息的回应和如今一样：“不予置评”。如今美团打车已经在南京推出了一段时间，并逐渐开始向其他城市扩张，有关滴滴外卖服务的消息也终于有了一点眉目。

另一方面，滴滴是 Uber（优步）中国的运营方，同时 Uber 全球也是滴滴出行的股东，滴滴试水外卖业务或许也是受 Uber 影响，Uber 已经在北美、新加坡、日本、香港、台湾等地推出 Uber EATS 优食服务。