一加手机牵手瑞典电信巨头 Telia，将于 3 月登陆瑞典市场 新闻

3 月 1 日消息，本周二，在西班牙巴塞罗那召开的 2018 MWC（世界移动通信大会） 上，一加手机 宣布与瑞典电信巨头 Telia 达成战略合作。其旗舰机型一加 5T 也将于 3 月起正式登陆瑞典市场，成为北欧用户又一款旗舰首选。据悉，一加手机下一款旗舰新机将于今年第二季度末上市，并将搭载骁龙 845 处理器，同时延续高性能、高配置的表现。

本次与海外运营商携手合作，这并不是一加手机的首个合作案例。据悉，早前一加手机就与北欧芬兰最大运营商 ELISA 达成合作，自 2016 年 12 月起，一加手机在北欧市场的受欢迎热度便持续不下，一直占据销售排行榜榜首，超过苹果、三星等海外大牌。其中，一加 5T 凭借其高品质和高性能，被芬兰 Suomimobiili 和瑞典 Swedroid 评为 2017 年度最佳安卓手机。

一加手机 CEO 刘作虎认为，一加手机所取得的成绩是基于北欧人的理性决策，一方面，北欧人喜欢具有竞争力的好产品，另一方面，一加手机的设计和北欧设计风格特点一致。

刘作虎表示，北欧一直是一加手机的重要市场之一，一加手机也在寻求新的方式让产品触及更多北欧用户，此次与瑞典运营商达成战略合作就是很关键的一步。他同时还表示，2018 年，一加手机将继续推出旗舰机型，深化与运营商的合作，努力提供更好地用户体验。

值得一提的是，与大多数国产手机品牌的出海战略不同，一加手机从创立以来便确立了国际化的路线，在专注中国市场的同时，全力开拓海外市场。据不完全统计，一加手机的业务版图从中国延伸至北美市场、欧洲以及东南亚，范围涉及多达 32 个国家和地区。