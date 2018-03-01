中医链：真假中医？用区块链当照妖镜一验便知 | 创业 区块链

初创公司报道

智慧医疗

虽然哲学上早提出了“普遍联系”的观点，但当笔者知道中医和区块链也能组 CP 的时候，还是觉得特别惊讶。中医作为传承历史数千年的中华文化精髓，犹如一位德高望重的长者；而区块链作为一个刚大热的新兴底层技术，犹如一个活力四射的青春少年。他们怎么牵手，又会碰出什么样的火花？

让笔者涌现这些疑问的是一个 区块链 中医项目——中医链。该项目是由中医连锁理疗公司欧碧堂打造，旨在基于区块链和云计算打造中医共享平台和中医专长师承平台。

中医链有一段独特的渊源，其最初是作为欧碧堂旗下加盟店内部运行的区块链项目。欧碧堂专注于脊椎的中医理疗，有自己的专利技术及药品生产线，旗下有大量加盟店。但是欧碧堂的创始人赵新生告诉动点科技：加盟店的管理是一个很大的问题，容易出现假药、假理疗师。为了方便管理，欧碧堂在 2015 年开始探索区块链技术在其连锁店内部的应用。

“我们尝试将区块链用在连锁店内部，主要实现了门店药品防伪溯源、理疗医师认证管理和账务管理三种功能。它的确可以解决我们自己的一些需求，但却成本高、效果不明显。中医行业面临信任危机，靠区块链技术解决企业的一己之需有一定困难。如果该技术可推广到整个中医行业内，则价值不可估量。所以我们决定做中医链，让大家一起来体验。”赵新生说。

据《中国城市白领健康白皮书》显示，中国内地城市白领中有 76% 处于亚健康状态，接近六成处于过劳状态；据国家民政部、卫计委、阿里健康的公开数据显示，居民用于上述慢病亚健康的年消费总额已经突破万亿，中医做亚健康调理的重要方式市场潜力巨大。国家也在推出政策积极推动中医的发展。

但是赵新生指出：“由于底层基础设施落后，中医目前的处境非常尴尬。数据真实性不足导致‘伪中医’盛行，极大挫伤了中医工作者的热情，也损害了消费者的信任。作为中医体系主体的社区中医馆，私有化程度极高，规模小，地域性决定其服务半径和收入有限。信息不对称与闭塞使得医术传承面临后继无人的危险。”

站在整个中医行业去考虑区块链的发展，赵新生越来越觉得中医+区块链势在必行。为此，中医链将区块链与智能合约融合打造了两大核心应用平台，共享中医平台与中医专长师承平台。

赵新生认为解决目前中医行业的危机，首先要摘掉“伪中医”的帽子，使中医数据共享，建立一个中医体系。他说：“我们的共享中医平台利用了区块链可追溯、不可篡改等优势，清晰记录每一次诊疗、患者健康档案的建立、交易和流通过程。并针对已取得中医执业资质的中医师和技师提供资质登记、身份验证公示。患者可以检验核实中医的资质，查看其诊疗案例，将‘伪中医’排出在外。此外，患者也可以将自己的就诊病历信息放在区块链，建立个人健康档案。通过中医链共享平台 App，患者和医生通过上传诊疗资料都将获得一定代币的奖励。”

此外，中医链也可以保证中医的传承。赵新生解释道：“我们在智能合约上，可以对中医大师或希望向中医大师学习的人开展众筹投资，目的是帮助中医大师与希望提高医术的中医技师进行登记确权、身份验证、专长师承溯源，从而实现外部资金对中医的支持，也实现中医大师持久的变现。”

据赵新生介绍，由于是国内首个做中医区块链的项目，中医链花了些时间。因为之前所采用的底层区块链技术在实践中碰壁，所以中医链基于 IBM HyperLedger fabric 开发了落地方案。目前，其中医链 DEMO 、分布式架构模型已经基本完成。这个以中国科技大学浙江大学工学博士、中兴通信前 IT 总工、华为前技术负责人构成的核心团队，似乎技术问题对他们来说都可以迎刃而解。

对于商业模式，赵新生认为像滴滴一样比较可行：“中医链的业务运行模式和滴滴一样。用户可以在平台上发布需求，其整个诊疗、交易数据在区块链上可见、可存储。平台收取交易的分成。同时，中医链在获客方面不烧钱。”

目前，该公司已获得 300 万元的天使轮融资。“我们其实也是在积累大数据，而且数据要保证是真实、不可篡改的，这对未来中医行业的 AI 应用和精准治疗才会有帮助。”赵新生说。

图片来源：123RF