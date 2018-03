ChinaBang Awards2018 正式启动: 历经七载,用颠覆论证时代 新闻

2011 年,动点科技 TechNode 主办发起了 ChinaBang Awards 年度评选,以“发现中国创新的力量”为宗旨,致力于发掘中国优秀创业创新团队,积极搜寻最具潜力、最有价值的初创项目,力求打造行业内最开放、最具公信力、最具独立精神的年度评选活动。

7 年中,我们欣喜的看到了一大批创业公司的成长:,滴滴、陌陌、DJI、美丽说、出门问问、饿了么、微信、虾米音乐,从小荷才露尖尖角到蜕变为不可撼动的行业巨头,他们的崛起让我们颇感骄傲。

(视频:ChinaBang Awards 2011-2017 回顾)

从 2011 年到 2018 年,ChingBang Awards 的奖项从关注社会化媒体、企业服务、移动通信、移动社交、电子商务、云服务/云计算、手机游戏,到现在的 AR/VR、AI 人工智能、海外市场拓展、共享经济、智慧出行、区块链、创投服务。ChinaBang Awards 一直跟随着中国互联网创新的不断变化而变化,更加包罗万象,大企业创新、海外创业者也将成为我们关注的焦点。

回看 ChinaBang Awards 走过的七年,ChinaBang,中国“帮“从原来的互联网创新年会变成了以颁奖为核心的创业圈聚会。这场聚会上,不再只有中国创业者、投资人和媒体人三种身份,今年我们为 ChinaBang Awards 加入了更多的角色和元素,大企业、海外媒体将第一次加入到我们的聚会当中,更多跨界嘉宾也将与我们一同见证 2017 年创投圈的新秀登场。

尽管创投圈每天都在悄然变化,但 ChinaBang Awards 年度盛典每年依旧,我们诚挚的邀请关注创业创新动态的你,能和我们一同搜索并发现最有潜力、最有价值的创业项目,和我们共同打造这场极具权威性、开放性、公信力的评选盛会。本次盛会我们非常有幸的邀请到了来自媒体届和投资界的小伙伴们共同打造这次盛典:

在今年的这场聚会上,我们初心不变,依旧只谈创业,推崇创新。

3 月 2 日,ChinaBang Awards 正式启动,目前进入大众提名环节,我们在寻找满足以下参选条件的优秀创业公司:

2017 年取得爆发式增长或技术创新

天使轮及以上且未上市

评选标准及奖项设置:

大众投票 60%

创新性/持续创新性 | 成长潜力 | 市场影响力 | 有专利技术或知识产权

评审团意见 40%(由媒体、VC、PE、大企业负责人组成)

市场的增长潜力 | 商业模式的有效性 | 产品和服务定位的精准度 | 鼓励行业发展的政策

奖项设置:

个人奖:

年度创始人|年度投资人

企业奖:

年度创业公司|年度硬件|年度应用/小程序|年度科技突破|年度人气奖|年度企业服务|年度人工智能创新|年度区块链创新|年度共享经济服务|年度出行服务|年度海外市场拓展公司|年度新锐创业公司

特别奖:

年度投资机构|年度创业服务机构|年度投后服务

同时,今年我还将专为专注中国市场的海外项目以及在中国创业的海外创业者特别设置了奖项:

– Best young startup (founders 25 or younger) of the year

– Best social enterprise of the year

– Best foreign startup entering China

– Best foodtech startup of the year

– Best robot of the year

– Best expat-founded startup

提名截止日期:3 月 22 日。本次年度评选最终奖单经由大众提名、大众票选、评审团评审 3 个阶段得出,并于颁奖盛典当场公布奖项最终花落谁家。

日程安排:

大众提名阶段:3 月 1 日-3 月 22 日

大众投票阶段:3 月 23 日-4 月 6 日

评审团评审阶段:4 月 1 日-4 月 6 日

提名通道:http://chinabang.technode.com/2018/nominate/ 也可扫描下方二维码参与提名: