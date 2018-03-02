下一个教育行业独角兽，就藏在这五大趋势里 | 真格投资手记 投资人专栏



编者按：本文来自于微信公众号 “ 真格基金 ”（微信公众号：zhenfund）， 动点科技经授权发布。

“教育即生活，生活即教育”。

科技的助力，国人教育意识的改变，以及国家新政策的出现都引发了我们对接下来教育领域走向的更多期待和猜想。

2018 年教育的风会往哪里吹？我们认为有五个趋势不容小觑，而每个大趋势都将催生不同的企业形态，对应不同的创业与投资方向。

2018 年教育行业有五个大势不可小觑：

· 微信生态下的裂变模式

· 千亿素质教育市场爆发

· 在线和双师赋能 K12 辅导

· 政策变化下的高考改革

· 职业教育迎来上市窗口期

每个大势下将催生不同的企业形态，对应不同的创业与投资方向：

▲ 五大趋势及对应的教育投资机会

1、微信生态下的教育裂变模式——关注低单价高毛利的轻产品

微信生态里的教育市场已经悄然超过百亿，教育企业通过微信可以与 9 亿用户 0.1 秒级连接。

过去教育行业也一直有人用微信来裂变获客，但现在微信甚至连服务都可以承载。特别是对非刚需教育品类来说，企业自己的 App 几乎无人下载，在下载、活跃、留存、转介上全面被微信超越，微信群和服务号就是用户服务的第一选择，公众号、微信群、小程序全都可以用来获客。

微信生态下的教育已经完成两次升级：

最初只是在微信上获客，第一次升级是薄荷阅读、英语流利说等产品开始把内容和轻服务打包，通过微信同时完成获客、转化和交付。

第二次升级使得需要场景转换的产品也可以通过微信来完成获客、转化和服务，只是其中重度服务的学习环节或者耗时较长的内容观看还是要回到 PC 上去。

这个变化来得很迅猛，以至于我们无法预测在微信里还能生长出怎样的结构，也很难界定知识付费和教育产品之间的边界。

但对于这个领域我们将重点关注，希望能够找到优秀的创业者借助微信生态打造低单价、高毛利的轻产品，针对更广泛的人群，在微信上实现低成本获客和低成本服务。

2、千亿市场素质教育迎来爆发——关注在线和综合体

超越新东方的不是下一个新东方，而是做 K12 辅导的好未来；超越好未来的也未必是下一个好未来，其中一种可能就是素质教育。

国人的教育意识正在快速变化，素质教育需求的刚性在不断提升，整体市场规模超过千亿。但是用户的素质学习需求品类繁多且分散善变，所以素质教育机构看似可以像 K12 辅导机构一样有长生命周期，但其实都比较难超过两年。

在千亿素质教育市场我们看到两个大机会，一个是线下的素质教育综合体，第二个是在线素质教育。

综合体的思路是开设面积超过 3000 平米的一站式素质服务机构，尽可能多地覆盖需求品类，从而提高用户生命周期价值和单店产能，以实现规模化扩张。

在这个方向我们投资了安徽艺朝艺夕教育集团，艺朝艺夕一站式地为家长和孩子提供音乐、美术、舞蹈、体育、英语教育服务，覆盖素质教育的绝大多数品类。

目前在合肥、南京和杭州三个城市开设教学中心，公司拥有超过三十个素质教育综合体，2017 年收入超过 2 亿元。

在线素质教育的思路则是通过在线直播消除地理位置的限制，使得机构和用户零距离，让教育服务像自来水一样拧开即用。

我们在 4-14 岁已经投资了 5 家素质教育在线培训公司，包括在线英语小班机构魔力耳朵、在线数理逻辑机构成长保、在线创意美术机构画啦啦、在线钢琴陪练及教学机构美悦钢琴、在线少儿编程机构 vipcode，共计覆盖 5 个素质教育品类。

2018 年我们继续看好这个方向，关注所有可被在线化的素质科目。

3、K12 辅导是教育的核心战场——关注在线班组和双师

K12 在线辅导市场已经诞生了多家独角兽、准独角兽，是教育的核心战场。

做在线 K12 辅导的可以分成两派，一派叫” 天网派”，指的是像作业帮、猿辅导这样先从互联网流量切入，然后再做辅导服务或者提供付费内容的公司。另一派叫” 地网派”，指的是像掌门一对一、海风教育这样一上来就直接做辅导服务的公司。

天网派的风口将持续存在，因为对天网派企业来说，核心是找到一个足够刚性的功能性切入点，然后用最快的速度把用户量和品牌做起来，因为技术的革新和场景的变化，这种可能持续存在，绝不仅仅是现在的拍照搜题和在线作业。

而地网派的核心是成本结构和规模化运营，一对一的成本结构问题尚无定论，2018 年的新风口是班组和双师。如果说低年龄段还需要靠一对一的强互动来解决孩子无法在电脑前保持注意力的问题，那么面向小学高年级（小学 4-6 年级）和初高中的辅导业务是可以班组化的，其成本结构显然更优。

双师模式的提出已经超过两年时间，但到目前为止，看起来更像是传统巨头下沉的利器，很少见到独立的 K12 辅导双师项目。

但我们认为 K12 辅导一定有独立双师机构的机会，可能是进一步下沉，也可能是差异化人群定位。

4、高考改革进入深水区——关注政策影响

高考是整个中国教育体系的指挥棒，高考政策哪怕是细微的调整都会逐级向下传导从而对 K12 教育带来巨大的影响，更何况这次从 2014 年开始的高考改革是有史以来动作最大的改革方案。

我们认为新高考改革主要会有四个方面的影响：

① ” 6 选 3 “ 或者” 7 选 3 “ 的选科制度对初高中日常教学模式的影响。

从浙江上海开始试点的走班制将继续扩大，2018 年又有四个省市要开始实施走班制，学校需要相关的方案和系统支持；

② 高考志愿填报和招录模式的变化对生涯规划、背景提升、志愿填报咨询、自主招生咨询等领域的影响。

志愿填报的复杂度陡然上升，学生需要在升入高中时就有相对清晰的生涯规划，裸分录取的比例将越来越低，自主招生、综合评价等个性化录取方式将成为主流；

③ 英语一年两考和增加口语成绩比重对英语课外辅导、外教入校、口语自动测评、在线口语等领域的影响；

④ 语文总分增加、书目阅读量增加对语文课外辅导、分级阅读、整本阅读等领域的影响。

针对上述变化，我们已经投资了国内领先的走班选课系统提供商晓羊教育和高考志愿填报、自主招生咨询服务提供商百年育才，我们将继续保持对高考改革影响的关注。

5、在线职业教育或将迎来上市窗口期——关注规模和增长

职业教育往往是教育行业的先行者，最早运用在线直播教学的其实是职业教育，这两年上市公司并购的很多也都是职业教育公司。

这跟职业教育本身领域分散、天花板低，但用户学习自主性强、付费意愿强等特征都是有关的，所以在线教育最先有规模化利润的也是职业教育公司。

行业里几家在线职业教育公司已经具备了上市所需的利润规模。

我们在该方向投资了对啊网和北风网。

对啊网主要为有志于进入会计、教师和公务员等行业的人群提供证书考试相关辅导服务，北风网则为在职 IT 人员提供系统化的大数据、人工智能课程，以帮助普通 IT 从业者实现个人能力的升级转型。

因为职业教育的客户有明确的目的性，我们在确保公司培训效果的前提下，继续关注年收入规模超过 5000 万且每年仍以超过 80% 的速度增长的在线职业教育企业。

2017 年，平均每天超过 2 个教育项目宣布获得融资。8 月份作业帮宣布获得 1.5 亿美元 C 轮融资以及真格基金参与投资的 VIPKID 宣布获得 2 亿美元 D 轮融资更是将整个热潮推向了一个高点，教育行业吸引了越来越多的目光。

但是 2018 年在上述 5 个大势的影响下会持续爆发，迎来创业新风口。

▲ 真格教育基金投资布局图

真格教育基金作为专注投资教育行业的基金，致力于发现更真、更新、更好的教育，希望跟未来的教育独角兽们共同成长。