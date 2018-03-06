DaoCloud: 打造互联网应用的底层“插座” | 创业 初创公司报道

企业服务

新闻

当一个互联网业务被越来越多人使用时，最容易遇到的问题是底层技术不足以支持巨大的用户量。比如早期 QQ 空间底层设计的考虑不足，导致“60 万用户同时在线时，系统就跑不动了”。

DaoCloud（道客）总部位于上海，主要为传统企业提供云计算平台与解决方案。其客户覆盖金融、汽车、制造行业，包括浦发银行、上汽集团、中国五矿、海尔集团等。

创始人陈齐彦将互联网业务比作插头，而底层（IT 系统架构）就是插座，为业务提供支持。

“插座”的性能要足够好，以满足大量用户使用互联网业务。业务应该能够承载大量用户使用，并保证用户访问、进行交易时的低延迟。

举个例子，在“618”、“双 11”电商狂欢节时大量用户在线购买和支付。DaoCloud 的解决方案帮助浦发银行处理交易峰值时的支付业务，高达每秒 1 万笔交易，并且没有用户的交易延迟或者交易失败。

陈齐彦介绍，DaoCloud 对客户的系统架构进行升级。传统的架构可以看作层层叠加的一栋楼，最上层是应用，当应用请求增加时需要加固下层架构，购买高端设备。而 DaoCloud 对支付系统进行互联网改造，其 X86 标准服务器采用分布式架构来运转 IT 体系，将应用层的数据量压力进行分散到几栋楼。

这位创始人曾在 EMC 和 Oracle 任职多年，是 EMC 中国研究院创始人，总架构师，曾主导 EMC 多起并购案例的技术审核。

DaoCloud 基于企业需求，推出 DaoCloud Enterprise 和 DaoCloud Services 两个产品体系，分别帮助企业管理其数据中心、以及帮助企业搭建应用架构。

Enterprise 产品依靠云原生技术，帮助企业更好地进行资源调配和获得数据支撑。Services 产品 则细化到应用层级，通过 DevOps 的理念，整合企业应用开发的全生命周期管道，重整 IT 架构。

除了 DaoCloud，提供类似服务的公司还有 才云 、数人云，青云的产品线除了 PaaS，还有 IaaS 层组件、对象存储服务等。

DaoCloud 自 2014 年成立以来发展迅速，现在员工人数已经超过三百，涵盖技术、销售、运营、市场和资本等职位，其业务模式也逐渐得到国内资本市场认可。

2014 年，DaoCloud 获得来自光速安振的数百万美元天使轮投资。2016 年，DaoCloud 完成千万美元 A 轮融资，来自风和投资和光速安振，风和投资由阿里巴巴集团首任 CTO 吴炯创立。陈齐彦认为在 DaoCloud 成立初期，面向互联网的企业服务方兴未艾，美元基金比人民币基金更容易理解 DaoCloud 的模式，并与公司的理念产生共鸣。

斗转星移，三年过去。美元架构对 DaoCloud 在中国开展经营活动，拓展大 B 业务已经形成制约，再加上国内对于互联网技术服务的理解与接收程度大大提高，于是 DaoCloud 希望拆除 VIE 架构，回归国内资本市场。

华泰证券担任了 DaoCloud 拆除 VIE 架构及人民币融资的独家财务顾问。2017 年，DaoCloud 完成由中恒星光领投，风和投资、华泰证券、普华资本和众灏资本跟投的上亿人民币新融资，并成功拆除 VIE 架构，完成了定向 A+ 轮融资引入战略意义的国资投资。

陈齐彦表示，今年是 DaoCloud 面向人民币市场的第一年，公司将真正在财务上实现自负盈亏，并加强企业管理制度、财务制度、与企业文化的建设。此外，DaoCloud 计划在 B 轮融资时引入产业资本，并进行债券融资。



