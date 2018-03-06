自动驾驶出租车来了，谁的春天，谁的末日？

一不小心，我们已经进入了自动驾驶的时代。

前不久，迪拜公路和运输管理局（RTA）测试了世界上第一个无人驾驶出租车，名为 autonomous pods（自动驾驶 豆荚车）。而 大概在一个月前，谷歌兄弟公司 Waymo 发布了一个大新闻：将在今年商业化其无人驾驶出租车业务，并将生产数千辆自动驾驶汽车投入到出租车运营中去。而且需要强调的是，不同于之前自动驾驶路测时都需要有一个人类驾驶员准备随时接管控制权，此次 Waymo 并没有在驾驶座安排人类驾驶员，真正实现了无人驾驶。

这便意味着，自动驾驶出租车时代的来临要比人们预计的 2020 年前后提前大约 2 年。

然而，来势汹汹的自动驾驶出租车会对我们的生活造成何种影响？我们或许应该在真正坐上无人驾驶汽车之前想清楚。

1、为什么会是出租车？

对于这个问题，戴姆勒集团兼奔驰汽车研发部主管欧拉⋅凯勒纽斯 (Ola Kaellenius) 去年 8 月接受媒体采访时认为，其主要原因就在于个人购买自动驾驶汽车过于昂贵。

以 Waymo 为代表的自动驾驶汽车举例，它采用的 Velodyne 64 线激光雷达，仅定制成本就曾高达 8 万美元左右。而百度使用的激光雷达价格也曾高达 50 万人民币。 因此，欧拉认为自动驾驶汽车成本高昂，想要真正驶入寻常百姓家还需要漫长的过程，至少在上市初期自动驾驶汽车适合被投放到出租车市场。

“在出租车行业的成本架构中，司机的劳动力成本占到了 50% – 70%。此外，我们发现一些人不希望选择其他人来做驾驶员，这样一来他们就得亲自驾驶汽车。而一旦自动驾驶出租车推行，那么自动驾驶系统可以减少出租车行业劳动力成本的 80%。”nuTonomy CTO Emilio Frazzoli 去年在一活动中如此表示。

实际上，即使是像 Uber 这样的全球最成功的网约车平台之一，面对巨大的人工成本压力也是战战兢兢，比如在 2015 年 12 月，就有 16 万加州 Uber 司机计划集体起诉 Uber，并向 Uber 所要“雇员”的身份，而一旦司机拥有了“雇员”身份，则意味着 Uber 将为这些司机提供医疗、失业和工伤保险以及加班费等。 这对主打性价比的 Uber 而言，是一个不可承受之重。

为此，包括 Uber、滴滴出行、Lyft 等在内的众多网约车企业都在布局无人驾驶出租车业务。

而在市场规模方面，截至 2030 年，按需出行市场份额将达到 3 万亿美元。目前，全球出租市场总金额大于 1000 亿美元，单单在新加坡，出租汽车市场的总份额就达到 10 亿美元以上。

2、出租车司机将大量失业？

这个问题的答案是显而易见的，最近，美国俄克拉荷马州大学的计算机专家 Subhash Kak 的一份研究结果显示，AI 和自动驾驶汽车的发展，将会让三分之一的人失业。

不过，虽然人工智能的发展将取代一些职业，但也有一些职业应运而生，比如如今加州的自动驾驶汽车路测虽然已经允许车上没有人类驾驶员了，但远程监控依然不可缺少，万一出现问题，工作人员可以远程控制汽车。因此，人们需要学习新技能，来适应科技的飞速发展。

当然，这可能仍然无法避免大批的民众失业。对此， 李开复 有着一个看似残忍的观点:

“不要被道德、认知等束缚了技术发展的脚步。探讨无人驾驶的道德问题是好事，但需要让科技先行，相信数据的迭代会带来更好的无人驾驶时代。”

3、私家车会被彻底取代吗？

一般认为在“不求天长地久，只求曾经拥有”的共享经济思潮的熏陶下，人们会越来越倾向于使用共享类产品，其中就包括汽车。

试想一下，当你使用自动驾驶出租车（或者也可以叫共享自动驾驶汽车）到达目的地之后，你只需要潇洒地向前走，汽车会自动接单并寻找下一个客户，而你则再也不需要费尽心力找停车位。那么，自动驾驶出租车（或者也可以叫共享自动驾驶汽车）是否会彻底取代如今普遍的私家车？无人驾驶后，人们还会买车吗？是不是所有出行方式都是共享？

考虑到中国人口众多、道路资源有限的现实，神州租车陆正耀认为中国不可能人均拥有一辆汽车，因此，共享也将会是中国人实现汽车生活的重要方式。

然而，陆正耀也不认为无人驾驶会消灭私家车。考虑到汽车除了出行功能外，还是人们重要的生活和爱好载体。陆正耀认为“拥有一辆汽车”作为一种生活方式仍将长期存在。

来自美国密歇根大学交通研究所的一份研究报告显示，当无人驾驶汽车应用普及，私家车的数量将会下降 43%。

4、汽车厂商的末日到了？

据了解，目前汽车厂商的商业模式一般都是生产出汽车，然后直接售卖或租赁给消费者。虽然未来私家车市场并不会彻底消失，但随着消费者不断趋向选择搭乘共享服务，私家车市场的萎缩是必然的，汽车厂商应该如何应对这个全新的挑战？

对此，有观点认为私家车市场的萎缩不代表汽车制造商将遭厄运，相反，人们放弃私家车出行的习惯，将会利于自主式出租车服务行业出现繁荣运营。

另外值得一提的是，私家车市场的萎缩可能并不意味着整个汽车市场也会出现相同比例的缩小。

数据显示，如果按照私家车在 95% 的时间里都处于停用状态来计算，汽车的使用寿命将会长达 10-15 年。然而，如果人们采用共享无人驾驶汽车的方式取代现有私家车出行的方式，汽车将会得到充分使用，而其寿命也将会显著缩短。自动驾驶出租车的高速更新或能部分弥补私家车市场下滑对车企的影响。

另外，就算消费者对无人驾驶出租车的选择会取代传统的私家车模式，并导致汽车产量下降，但汽车制造商依然有大量的机会。通用 CEO 玛丽·巴拉就曾表示：“我看到未来将会有与现在完全不同的商业模式，甚至出现汽车数量更少，生命周期更短的情况，或者它们可能会提供一个完全不同的服务模式。汽车行业的基本环境可能会发生改变，但我认为仍然会存在非常强劲的基本商业模式”。

实际上，包括通用汽车、日产汽车、戴姆勒在内的众多传统车企似乎已经找到了方向，他们都计划尽快组建自己自动驾驶出租车车队，为消费者提供自动驾驶驾驶服务。究其原因，就在于车企发现提供服务比简单地卖设备能赚到更多的钱。

通用汽车总裁丹·阿曼便告诉投资人称其一辆自动驾驶汽车从出产到报废前所产生的利润总和将会有“数十万美元”，但现在直接卖车，仅仅只能得到平均 3 万美元的利润。

5、自动驾驶出租车，是否能解决交通拥挤？

一般观点都认为自动驾驶将有效减缓城市的拥堵问题，而自动驾驶之所以能够做到这一点，主要有两个原因：

1、基于车联网的自动驾驶技术可以实现车与车、车与交通设备之间的通讯，前面踩刹车后面的车也都能够第一时间知道，因此，车间距有望进一步缩小，从而提高道路的通行效率。

2、有数据称道路交通堵塞中有 30% 的原因就是因为那些寻找车位的汽车造成的，而无人驾驶汽车不需要停车，不需要找车位。

然而，事实或许并不会向着人们预期的方向发展。对于这个问题，我们或许可以参考一下 Uber、Lyft 等网约车平台。这些平台都曾承诺过将缓解城市交通拥挤的情况。

不过，恰恰相反，Uber、Lyft 会使城市的拥堵情况更严重。

根据今年 2 月底的一项报道显示，多项关于打车公司是否能缓解城市交通拥堵问题的调查研究在波士顿、纽约、旧金山等城市展开，研究结果出人意料。与打车公司留给人们高效方便的印象不同，Uber、Lfty 等打车公司并不能使车辆明显减少，相反，越来越多的人出行会首先考虑打车，而非选择乘坐公共汽车，地铁，自行车等公共交通工具，在这种情况下，车辆会只增不减。

显然，更加便宜便利的自动驾驶出租车的出现，同样可能会造成人们对出租车的依赖，这或许会加重城市交通拥堵的问题。

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