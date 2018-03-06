三星 Galaxy S9 预订量不如 S8？ 新闻

大概一周多以前，三星在巴塞罗那 正式发布新机 Galaxy S9，这款手机搭载了引人注目的拍照、AR 以及杜比全景声功能，外观上与三星 S8 相比就是将后置指纹识别模块从摄像头旁边移到了摄像头下面，方便用户触摸。

然而，就是这么一款极具吸晴功能并堪称安卓新标杆的手机却似乎并不受人欢迎？

3 月 6 日消息，据韩国媒体援引三星电子一位内部人士的话称，S9 的预订量和 S8 差不多甚至更低一些，尤其是 S8 发布八天后才开始接受预订，S9 只隔了两天。 韩国运营商也承认， 客户对于 S9 的热情明显低了很多。

据了解，S8 去年两天预订量突破 55 万，远高于 S7 的 20 万部，然而，这次，三星目前并未公布 S9 的具体预订量，只说五天吸引了 160 万人参观。

至于 S9 的预售量为什么偏低，有观点认为如今的手机已经越来越雷同，因此越来越多人换机升级周期不断拉长，也直接影响了整个手机行业。

据报道 2017 年美国智能手机出货量 1.78 亿台，但是换机周期延长了 25.3 月，同比微增 1.6%，并表示这是有史以来最低的增速。而实际上，2015 年美国人平均换机周期也仅 23.6 个月。

不过，三星此时此刻正在做 Galaxy S9 国航版的发布会 ，发布会后，中国消费者的预购热情会如何？我们拭目以待。



