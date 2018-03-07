首份全球共享单车报告：ofo 稳居全球第一 中国单车模式领跑世界 新闻



3 月 7 日，全球移动数据研究机构 Cheetah Lab（猎豹全球智库）发布首份《共享单车全球发展报告》。报告指出：与欧美国家相比，中国公共自行车虽起步略晚，但中国首创的无桩共享单车实现了弯道超车，焕发了全球自行车行业的“第二春”，而以 ofo 摩拜为首的中国品牌也正在主导全球共享单车行业的发展。其中，ofo 在中国和海外市场均稳居行业第一，远超中国摩拜以及海外主要竞争对手 oBike 、LimeBike。

用户规模方面，2017 年全球共享单车用户规模已增至 2.27 亿。其中，2017 年 9 月至 12 月，海外市场用户周活渗透率涨幅达 2440%。猎豹全球智库执行院长权静认为，“全球共享单车市场，尤其是海外市场，仍有很大增长空间，而中国品牌将成为主要驱动力。”

另外在海外部分地区，共享单车的应用场景有从通勤必备向生活休闲过渡的倾向。例如，意大利的用户骑行共享单车集中在午后 2 点到晚上 7 点左右。这与国内共享单车在早晚高峰时间骑行人数较多形成了一定差异。

ofo 成全球第一，oBike、Gobee.bike、LimeBike 进海外前五

2017 年全年中国共享单车行业活跃用户渗透率增长了 6 倍多，ofo 和摩拜占据了共享单车 90% 以上的市场份额，牢牢锁定了前两名的位置。猎豹最新数据显示，在中国市场，ofo 周活渗透率为 0.5729%；摩拜单车为 0.4534%；哈罗单车为 0.0579% 。目前，ofo 仍维持着领先摩拜接近 1.3 倍的优势，其周活渗透率超第二名至第十名的总和。

在海外市场，ofo 海外版 App 最新周活跃渗透率为 0.0187%，海外行业排名第一。摩拜和新加坡共享单车品牌 oBike 的最新周活跃渗透率依次为 0.0107%、0.0106%，分别位列海外第二、第三位，摩拜周活跃渗透率仅领先 oBike0.0001%。

排在海外市场第四、第五位的是中国香港共享单车品牌 Gobee.bike 和美国共享单车品牌 LimeBike，各自的周活跃渗透率分别为 0.0008%、0.0007%。不过 Gobee.bike、LimeBike 与海外前三名相比周活跃渗透率差距较大，第二名的摩拜领先 Gobee.bike、LimeBike 达 10 倍之多。

可见，在全球市场，共享单车头部位置主要被 ofo、摩拜两家中国品牌占据，且大幅度领先海外单车品牌。

亚洲、欧洲热度最高，美国热度初起

从共享单车活跃用户的全球分布来看，以中国、新加坡为主的亚洲地区是共享单车最热门的区域，其次是以英国、法国、意大利为代表的欧洲市场，美国市场热度初起。

猎豹最新数据显示，在新加坡，ofo 海外版的活跃渗透率稳居第一为 4.1853%，摩拜的活跃渗透率为 2.7046% 排名第二，oBike 的活跃渗透率为 1.2867%，排名第三，SG Bike 的活跃渗透率为 0.0186%，排名第四。

在泰国，ofo 海外版的活跃渗透率为 0.0702% 居第一，摩拜的活跃渗透率为 0.0060% 居第二，oBike 的活跃渗透率为 0.0056% 位居第三，ofo（中国版）的活跃渗透率为 0.0008% 排名第四。

欧洲市场的英国，ofo 海外版的活跃渗透率为 0.0258% 高居第一，摩拜的活跃渗透率为 0.0093% 排名第二，oBike 的活跃渗透率为 0.0014% 排名第三，Pony Bikes 的活跃渗透率为 0.0011% 排第四，ofo（中国版）的活跃渗透率为 0.0004% 排名第五。

法国市场中，ofo 海外版的活跃渗透率为 0.0177% 排名第一，oBike 的活跃渗透率 0.0084% 排名第二，Pony Bikes 的活跃渗透率为 0.0014% 排第三；摩拜单车的活跃渗透率为 0.0004% 排名第四。

在意大利，摩拜的活跃渗透率为 0.0543%，ofo 海外版的活跃渗透率为 0.0326%，oBike 的活跃渗透率为 0.0240%，Gobee.bike 的活跃渗透率为 0.0109%。从整体增速看，ofo 海外版在意大利的整体增长趋势高于摩拜等竞争对手。

猎豹最新数据显示，在美国，LimeBike 的活跃渗透率为 0.0141%，ofo 海外版的活跃渗透率为 0.0056%，摩拜单车的活跃渗透率为 0.0015%，Spin 的活跃渗透率为 0.0014%，ofo 的活跃渗透率为 0.0008%。ofo 在美国的活跃渗透率一直处于持续上涨中，ofo 美国市场的最新增长率也高于 LimeBike、摩拜等竞争对手。

全球仍有 5-10 倍增长空间，海外市场潜力最大

全球共享单车行业在 2017 年间的周活跃渗透率迅猛增长，最高涨幅达 1258%，全球共享单车用户规模已达 2.27 亿。

全球及中国共享单车周活渗透率涨幅的走势基本一致，中国共享单车行业的发展曲线，也直接体现中国影响着全球共享单车的走势。去年底到今年初，随着北半球进入冬天，中国共享单车使用活跃度下降，全球共享单车周活走势也显示出一定的下降趋势。

猎豹预测，未来两年内，全球共享单车用户规模将继续保持增长，在 2019 年预计达到 3.06 亿。其中，海外市场爆发增长空间潜力最大，猎豹也直接预测称，海外共享单车用户规模在未来两年内，也还将有 5-10 倍的增长空间。

分析还称，全球自行车每年的需求量在 1.1 亿辆左右，骑行人数约占总人口的 15%，总骑行人数超 11 亿。而这些骑行人群，也都将是共享单车最直接的增量用户。此外，亚洲市场庞大的人口基数，包括了世界第二大人口的印度，也是共享单车海外用户继续保持快速增长的有利条件，因此亚洲也将会是众多品牌争夺的重点地域。