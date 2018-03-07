滴滴与北汽集团签署战略合作协议 共建新能源汽车运营商 新闻

3 月 7 日，滴滴出行与北汽集团签署战略合作协议，合作推进新能源共享汽车运营。

滴滴 和北汽集团将探索创新合作模式，基于各自优势及广泛的合作基础，深入开展在新能源汽车运营、大数据应用、出行服务、定制车及充换电等领域的业务合作。通过滴滴在移动出行领域领先的大数据和技术优势，赋予汽车厂商面向共享出行的规模化、精细化的汽车运营能力。

滴滴出行创始人兼 CEO 程维表示：“电动车将在共享出行领域发挥核心作用，滴滴愿和北汽集团一起加快构建运营、充换电等配套服务，为新能源汽车的发展和普及提供支持。互联网+出行、新能源汽车和智能驾驶不是割裂的创新，滴滴希望和汽车厂商共建智能共享出行生态，发挥互联网技术优势和运营积累，推动汽车产业升级。”

为布局新能源时代，滴滴将打造“智能共享出行生态联盟”，携手汽车、能源行业伙伴，在汽车设计生产、智能驾驶技术、核心的三电技术、充换电网络以及后市场等方面，共同构建新能源汽车运营平台。

此次与北汽集团签署战略合作，正是推进构建智能共享出行生态联盟的重要一步。滴滴将为厂商输出智能化的汽车租赁经营能力，司机、车队的运营及管理能力，并提供人才培养、金融解决方案等系统性运营方案。

在滴滴看来，未来汽车厂商将不仅是传统模式下，对个人交付车辆，而是面向共享化的消费需求进行产品研发，并参与到车辆的终身经营，为市场提供新能源共享出行服务。随着全社会对环保、节能的关注，绿色共享出行将成为未来互联网生活的新“文明”。