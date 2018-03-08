苹果官方回应窃取个人隐私并敲诈勒索事件：将一同彻查到底

3 月 8 日消息，针对此前微博爆出的“苹果员工利用职务之便窃取客户信息”事件，苹果 发布官方声明，表示非常尊重顾客赋予的信任，将保护个人隐私和信息安全托付给 Apple。并强调系统设计的出发点是捍卫用户的隐私，任何一个 AppleCare 技术顾问均无法访问顾客的密码、电子邮件内容和照片等。为此，苹果将与这名顾客一起对该事件进行调查，并确保 Apple 员工和承包商团队遵守苹果在顾客联络方面设定的严格标准。

3 月 5 日晚间， 微博 ID 名为@美国往事 1999 的用户发布了一篇名为《苹果官方技术顾问非法窃取用户个人信息和资料并敲诈勒索的事件》的爆料文章，称自己与苹果技术顾问在通电话的过程中发生口角后，其 Hotmail 邮箱收到苹果技术顾问发的恐吓信，随后自己的 iCloud 账号被入侵并受到敲诈勒索。除了自己的 Hotmail 邮箱收到被侵入更改密码的通知外，这名用户的 163 邮箱也收到了其 Apple ID 被用于登陆 iCloud 的通知，确定自己的 iCloud 遭到非法侵入。

事后，这名用户就这起恶性事件多次向苹果质询，并提出要求。第一，尽快确认该客服的身份和部门；第二，尽快核实该客服拷贝的个人信息和资料，是否用作他用；第三，尽快核实其 iCloud 是否安全。

转日，这名用户发微博表示，苹果公司已经与他取得联系，解释称该涉事员工已被开除，但拒绝透露具体信息。此外，他还强调自己拨打的是苹果官方客服电话，与其通话的是苹果技术顾问，和云上贵州员工无关。