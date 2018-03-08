继阿里巴巴腾讯之后，百度宣布成立量子计算研究所

3 月 8 日，百度 宣布成立量子计算研究所，开展量子计算软件和信息技术应用业务研究。百度计划在五年内组建世界一流的量子计算研究所，并逐步将量子计算融入到业务中，成为 阿里巴巴 、 腾讯 之后，又一进军量子计算的国内巨头之一。

此次出任百度量子计算研究所所长的是，悉尼科技大学量子软件和信息中心创办主任段润尧教授，本科和博士均就读于清华大学计算机系的段润尧，是悉尼科技大学终身教授，澳大利亚研究理事会（ARC）Future Fellow，从 2016 年 9 月 15 日起，他开始担任量子软件和信息中心创办主任，主要从事量子计算和量子信息论，特别是有关量子纠缠特性与应用以及量子通信信道容量等方面的研究。

段润尧出任百度量子计算研究所所长，将直接向百度总裁张亚勤汇报。他表示将全力推动” 百度量子、量子百度” 的研究规划，计划五年时间里在百度组建世界一流的量子计算研究所，并在之后五年将量子计算逐渐融入百度的业务中来。

据了解，量子计算是基于量子力学的全新计算模型，与传统计算理论不同，它的运行基于量子比特，利用量子叠加和量子纠缠等独特的量子效应进行信息处理，可以极大提高计算效率，同时也将对信息安全提出了严峻挑战。

量子计算目前主要应用于复杂的大规模数据处理与计算难题，以及基于量子加密的网络安全服务，随着人工智能对计算能力的需求不断提升，量子计算提供了一种从根本上增强计算能力的思路，其核心优势是可以进行高速并行计算。同时，量子计算机可以完美地解决传统计算机模拟量子系统时遇到的海量存储和指数时间问题，是进行高效量子模拟的天然选择。

一方面，量子计算机在运行机器学习算法时可以更快、更高效，另一方面通过量子辅助优化，可以解决现有许多重要优化问题，包括基于随机梯度下降的各类算法等，克服了速度与成本问题，特别是在金融、医药、化学、材料、人工智能等领域具有广阔的应用空间，有望应用于人工智能、药物发现、天气预报、金融建模、以及高效全局的最优搜索等。