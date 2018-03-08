相信不少女生今天都在办公室收到了男朋友定好的永生玫瑰，感受着节日的甜蜜。无疑，作为一年当中鲜花需求旺盛的大日子，那些花店们今天必定供不应求，但别忘了，在如今的移动网络时代中，赚得盆满钵满的还有一个角色——线上鲜花电商平台。

iMedia Research(艾媒咨询) 数据显示 ，2017 年中国鲜花电商市场规模达到 235.5 亿元。预计 2018 年将继续保持增长趋势，鲜花电商市场规模将突破 366.2 亿元，增长率为 55.5%。艾媒咨询分析师认为，未来随着消费场景的深入拓展，更多潜在用户将被吸引，鲜花消费需求也将随着鲜花品类的拓展和服务品质的优化而进一步提升，鲜花电商市场规模有望继续扩大。

从前几名来看：Flowerplus、花点时间以及泰迪新推出的鲜花配送业务占据了市场前三。作为最早开创“日常鲜花订阅”新品类的拓荒者之一，经过三年发展，Flowerplus 花加可谓市场霸主——花加的商业模式是以“线上订阅+产地直送+增值服务”的产品创新触达用户。

据官方披露，Flowerplus 花加累计注册用户数超过 700 万，月发货量达 200 万件；2017 年度销售额近 8 亿元，单月销售额最高过亿，并完成上亿元 A+轮融资，昆仲资本领投、真格基金、璀璨资本、光合创投、远镜创投、国灏资本跟投。

从鲜花品类、鲜花质量，再到售后服务等都是垂直类电商深耕市场、扩大品牌影响力必须的投入。Flowerplus 花加 CEO 王柯表示：“垂直电商要逆袭，必须介入供应链，并且通过用户量和订单量掌控供应链，而要做鲜花就必须先从源头及鲜花的保鲜和配送上下功夫，简而言之，建立好前端信息化供应链是鲜花电商成功的关键。”

行业护城河在于供应链和大企业客户

从鲜花电商行业的发展历程来看，2007-2012 年是鲜花电商行业的探索期，以 2B 模式为主；2013-2015 年是行业爆发期，众多鲜花电商平台相继上线，通过多种营销方式培养用户鲜花消费习惯。鲜花电商行业通过前期的营销教育，品牌标识度逐步建立，资本投入也逐步从营销推广向供应链管控转移，行业发展进入下沉成长期。

因为鲜花自身的易损性和保鲜期，对物流配送的速度和配送设备要求较高。扩大末端配送的覆盖面，提升智能调度的水平，减少配送网点与消费者的距离，是降低物流配送成本的关键，同时也是提升消费者体验的重要因素。以 Flowerplus 花加为例，这家公司在业内实现了全程冷链恒温，保证用户收到鲜花后拥有好的品质体验。对于终端配送，Flowerplus 花加将 36 小时 (订单次日 12 点前) 准时送达率保持在 95% 以上。

Flowerplus 花加还创建了“前端花田直采+中端集中性生产+后端城市终端配送”供应链新模式。它在云南拥有自营花田 8000 亩，同时还与行业内的四千多家优质供应商合作，花田总量共计五万多亩，同时带动当地 20 万余的种植端参与者就业；在北京、上海、深圳等全国七大城市建立了仓储中心和 5 万平方米的现代化鲜花工场，有利于鲜花品种和质量的不断提升。

从商业模式来盘点：O2O、B2B、B2C 是鲜花电商主要的业务模式。O2O 业务是鲜花行业最主要的盈利模式，但随着众多鲜花电商的兴起，O2O 转单模式的流量红利逐渐消失，传统转单业务的竞争会越来越激烈；B2B 模式依赖于对上下游商家的匹配，需要整合产业链的上游和中游流通环节，信息服务成本较高；B2C 业务面向消费者，增值空间大，目前大多数平台都将 B2C 作为主营业务，未来 2C 业务将成为鲜花电商行业较大的盈利增长点。泰迪就曾推出了专门为企业租借绿色植物并提供后期维护的一条龙鲜花租赁类服务。

消费升级下服务意识还需升级

女性经济的风口下，市场教育逐步完成，进入 2017 年，融资热潮持续，除了上面提到的“Flowerplus 花加”完成了亿元融资，“花点时间”和“宜花”也都已经完成了 B 轮融资。有数据显示，去年中国鲜花电商行业的市场规模达到了 235.5 亿元，通过网络来购买鲜花日常订阅模式日趋普遍，但随之而来如何提升用户满意度是服务市场的关键所在。

日前就有媒体曝光了这样一则事件——2 月 8 日中午 1 点，朱女士在鲜花电商平台宜花订购了 20 支标价 555 元的勿忘我；随后在下午的 2 点 50 分，又订购了 20 支标价 333 元的向日葵。往常一两天就可以收到货，而这一次，朱女士等了四天依然没有收到。拨打客服人员后，对方帮助朱女士查询了物流的情况，解释说，朱女士订的花并没有被宜花的第三方物流取走，原因是春节期间人手紧张、订单量大，忙不过来。更让朱女士不满的是，平台的手机客户端上，不但没有提示任何物流信息，订单状态竟然显示“已签收”。交了钱却没有收到花，朱女士只好继续跟客服人员沟通。

虽然最终宜花方面为朱女士办理了退款，但是朱女士打算在春节期间购花装点家居的计划却泡汤了。在媒体的报道中客服人员承认，春节期间确实出现了客户下了订单却不能收到货的情况。此外，第三方配送在 2 月 9 日就已经停止了。 朱女士认为宜花平台是在推脱责任，平台本应管理好第三方物流，对于第三方物流出现的问题应该有相应的解决方案；另一方面，自己也并没有收到任何来自宜花和第三方物流的任何信息，提示她鲜花不能配送了。

这也暴露了现在众多鲜花配送平台不具备自建物流体系的短板，同时也是鲜花电商的发展却依然面临的关键问题——在物流方面，鲜花作为农产品、非标品与观赏品，导致鲜花对后端供应链要求极其严格。而且，鲜花保鲜时间较短，使得物流损耗占比非常之高。这也带来了当下备受用户吐槽的鲜花品质问题。相关统计数据显示，对鲜花电商较满意的用户占比仅为 36.8%。像是朱女士遇到的问题并不在少数，不过众多“小而美”电商平台们依赖第三方物流可能是无奈之举，从这点来看，只有更加重视客户的消费体验，提升服务细节，才会获得市场认可和品牌影响力。

iiMedia Research(艾媒咨询) 分析师认为，鲜花服务的服务节点从上游一直延伸到下游，每一环节都会影响到消费者的消费体验。鲜花电商平台在注重营销和品牌推广的同时，也应优化消费者消费体验，提升服务的人性化水平。

总结

随着行业竞争的加剧和用户服务要求的不断提高，鲜花电商行业的发展掣肘也日趋明显，总体来看，供应链管控、物流配送和盈利模式是鲜花电商行业当前发展的主要痛点，其中供应链的管控和物流配送效率的提升则是保证鲜花品质的关键。

而让女性朋友天天美丽，便是我们对这个朝阳行业的美好祝福。

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