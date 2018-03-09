币安再发声：“保护韭菜”是我们的价值观

3 月 9 日，币安针对 3 月 7 日晚间的黑客事件 以及之后的事态发展再度发声，强调“保护韭菜”是币安的价值观。

币安回顾了黑客事件的始末，称预谋已久的钓鱼网站在谷歌搜索引擎投放了大量的广告，从而获取了一些英语语言区用户的账号、密码和二次验证，黑客获得账号后，控制账户买入了大量的 VIA，试图将所有盗取账户中的利益输送到干净的账户中。币安称这种攻击方式，在数字资产行业内尚属首次。

币安也解释了中止了所有提币的目的是为了排查被黑客控制的账号。

另外，面对市场中币安跑路、监守自盗、做空、内鬼等传言，币安强调这都是谣言，并谴责了一些自媒体参入到了谣言的传播甚至生产。

以下为币安的回应全文：

Binance 所知道的 3.7：

蓄势待发

预谋已久的钓鱼网站在谷歌搜索引擎投放了大量的广告，用 unicode 的 Binance 域名（Binance 底部有两个点）钓鱼，获取了一些英语语言区用户的账号、密码和二次验证，黑客获得账号后，果断绑定了 api，但是由于 Binance api 提币的风控措施级别高，钓鱼网站无法提走这些账号的币。

发动奇袭

UTC 时间 14:58-14:59 的两分钟，钓鱼站发起了新型的利益输出方式，他们通过拉高 VIA／BTC 交易对，将控制的账户在两分钟买入了大量的 VIA，试图将所有盗取账户中的利益输送到干净的账户中，由于异常交易状况触发了风控，系统自动停止提币。这种攻击方式在数字资产行业，尚属首次。

海底捞针

但战斗还没有结束，我们不知道哪些账号是普通用户的，哪些是被黑客控制的，哪些是负责利益输出的账号，这是一个漫长的排查过程，为了区隔这些黑客账号和用户账号，我们果断中止了所有提币，最终排查负责输送利益 31 个黑客账户，成功截获输送利益的币并扣留了黑客的 VIA。

被放大的谣言

在我们和黑客斗智斗勇的时候，谣言已经在华人社区蔓延，Binance 跑路、监守自盗、做空、内鬼等充满迷惑性的词汇在社区发酵放大，参与期货交易做空的团队不断为这些谣言添砖加瓦，人心惶惶之时就是币价狂跌那一刻，币价开始猛跌，没等 Binance 团队将 31 个账号区隔出来时，还没回过神，华语区已经被铺天盖地的谩骂包围。

无需真相的自媒体

一部分自媒体杜撰的故事瞬间刷爆了互联网，故事如身临其境，几乎是黑客本尊；甚至有自媒体为了碰瓷走红，连夜注册账号，一骂成名。没有人关心自己骂的是谁，也没有人关心逻辑，几个懂技术、有逻辑辩驳的声音在噪杂的声音中赢弱而无力。在一个信息泛滥的时代，大众最不需要的就是真相，似乎所有的事情都不需要动机，不需要因果，Binance 被形容成“皇帝为了一个金扁担，拆了皇宫，灭了江山”。

时间说明一切

社区以外的人不过看个热闹，带着“我早知道那帮人没有好结果”冷嘲，社区内需要有个假想敌为币价下跌负责。无论是 ICO 退币给用户补贴上千万，发行价 N 倍回收中国地区的 BNB，还是作为首个为用户找回打错币的平台，还是为了维护社区怒斥传销项目的平台，一切有目共睹。历史还会继续，Binance 将“保护韭菜”作为价值观体现的细节懂的人懂就好，剩下的交给时间。感谢所有用户一直以来的信任和支持。

2018.3.9