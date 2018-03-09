想成立站在风口的科技公司？这些是你该做和不该做的事

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强大的工具、杰出的人才以及来自热情投资者的巨额资金，这些因素让当下成为创办一家前沿科技公司的绝佳时机。充满好奇心和雄心壮志的创业团队正在运用他们的技能，努力解决实际问题。以下是 9 个令人兴奋的、将照亮我们未来的创业领域，本文提供了在避免常见陷阱同时构建实在价值的建议。

增强现实和虚拟现实

虚拟现实和增强现实 即将到来 的口号喊了差不多近 10 年，然而，尽管新的虚拟现实内容、入口和硬件在不断搅风搅雨，传统 2D 内容的主导地位仍然不可撼动。

不该做的事： 打造消费级硬件。是的，虚拟现实头戴设备价格昂贵且笨重，而增强现实技术的保真度仍然很低。Magic Leap 在筹集大笔资金来开发和营销硬件产品方面做得非常出色；然而，设计、制造、分发和营销消费电子产品的这门生意并不是一般初创公司能做的。

像索尼、谷歌、三星、LG、联想、HTC 和苹果这样的公司，他们享有 完备的硬件基础设施，并且可以拿出大笔资金 为这些努力提供支持。与此同时，其他初创公司则在努力成为用户消费虚拟现实和增强现实内容的平台。再一次，跟初创公司一样，包括亚马逊、Netflix、苹果、谷歌和 Facebook 在内的大型媒体公司也在投入资金 推广自己的平台（比如 Oculus 和 SteamVR），以及为平台上的内容制作提供扶持。

应该做的事： 着手制作能够吸引消费者付费购买和投入时间进行体验的神奇内容。当年，雅达利（Atari）创造的游戏体验甚至让消费者愿意支付 800 美元（经通胀调整）的大价钱。虽然那时候的图形和音效在今天看来很可笑，但雅达利原创游戏的成功可以说让现代内容变得黯然失色。

我们需要创意人才来打造增强现实和虚拟现实原生的体验，而不是对 2D 内容进行粉饰。这就相当于摇摄、变焦和独白这些技法将照片跟电影区分开来，相当于我们需要把商场和电影院作为消费虚拟现实内容的场所。不幸的是，期望人们把手机用作头戴设备或是自己在家搭建设备，这种策略已经行不通了；增强现实和虚拟现实内容仍然处于“前《乒乓》”时代。

人工智能

学术界和大公司在公关宣传中把人工智能说得天花乱坠。低成本的计算技术正在让这项拥有数十年历史的技术变得实用，而那些能够读取支票手写数字和识别照片中喵星人的算法也被人担忧有朝一日会变成 接管世界的杀人机器人 。

不该做的事： 创办一家人工智能公司并期望获得最好的结果。投资者和人才被这个诱人标签吸引的日子已经走到了尽头，情况更有可能是人工智能将让现有的产品和业务变得更好，而不是独立支撑起产值数十亿美元的新创业机会。

创办一家“人工智能公司”相当于创办一家云计算公司、一家移动公司或一家互联网公司。在 Salesforce、Facebook 和亚马逊这些公司风光无限的同时，更有成千上万的初创公司折戟沉沙。此外，还有很多行业领先的公司为了自己的利益对人工智能技术加以利用。有些失败的初创公司的确在人工智能热潮中筹集到了资金并招募到了人才，但在没有开发真实业务战略的情况下，他们并未走得太远。

应该做的事： 把人工智能当成众多工具中的一件，并利用它来提升产品和进入新的市场。在理想情况下，你会希望人工智能成为自己的秘密武器，为一款卓越产品提供支撑，或者提升业务的覆盖范围以及获得客户的效率。事实上，你可能不会希望市场把你看作一家“人工智能”公司，而是一家能够用神奇产品开辟新市场的公司，人工智能就在幕后的某个地方发挥着作用。

人工智能芯片

人工智能芯片公司正炙手可热 。英特尔斥资 4 亿美元收购了深度学习初创公司 Nervana，英伟达的股价正在疯狂上涨，这些事件催生出大量初创公司，他们致力于打造能够在数据中心训练深度神经网络以及运行于便携设备和嵌入式设备的芯片产品。

不该做的事： 为了人工智能对传统的数字芯片设计进行优化。创建一家芯片公司非常困难，很多芯片公司失败了，因为他们花了太长时间来推动销售。芯片公司是向薄情寡义、做派保守的电子公司销售一种复杂的产品，这些客户需要一大堆人来提供支持。一家芯片公司因忙于为小批量采购产品的客户提供支持而被压垮，这种事情很常见。芯片初创公司最终不得不筹集更多的股权资金，通过进入一个新的技术节点来实现更好的经济效益，这样的循环会不断重复，除非公司跟客户之间爆发一次分水岭事件。

应该做的事： 向客户询问他们能够拿你的芯片做什么事情，而这些事情是他们拿现有供应商（比如英特尔、高通、英伟达和德州仪器）的产品所做不到的。如果你的产品在性能、成本和尺寸方面做不到 10 倍的改进，那么你就是拿着菜刀加入枪战。想一想你做出的巨大改进如何能够催生出一个新的产品类别，博通、高通、应美盛（InvenSense）和创锐讯（Atheros）这些芯片公司正是凭借这一点取得了成功（他们带来的新产品类别依次是有线调制解调器、手机、动作感应游戏控制器，以及用于笔记本电脑和手机的 Wi-Fi 模块）。那么，你的芯片能够让什么样的神奇产品变成现实呢？

太空技术

从互联网转入太空领域的企业家伊隆·马斯克（Elon Musk）向世人证明，非航天业内人士也能创建一家太空技术公司。

不该做的事： 急于为太空经济建设基础设施。正如马克·吐温（Mark Twain）的名言所说：“历史不会重复，但总会惊人地相似。”在工业革命期间，投资建设铁路的投资者亏损了数十亿美元，但他们却极大地造福了那些依赖铁路运输的行业。当初投资建设互联网基础设施的投资者也亏损了数十亿美元，但之后受益的却是把这些设施投入使用的电商、社交网络、移动和 SaaS 公司。从这个角度来看，火箭发射、空间通信、太空采矿和微重力实验室服务这些太空技术的前景又会有何不同呢？

应该做的事： 创建能够利用太空技术为大规模现有市场和未来市场提供服务的公司。SpaceX 致力于满足现有政府和商业卫星运营商的需求；Planet 开发并推出了一种新型卫星设计 ，为低成本、高频次的地理空间成像开辟了一个新市场。

在制定建造、发射、服务或提供通信服务卫星的计划之前，花点时间把太空抛在脑后。假设你正在开发一个具有前期成本（即设计、建造和发射卫星）的通用业务，而且与其相关的现金流存在一个长尾，那么不管业务是在天上还是地下，现金流必须能够产出比公司其他任何项目都要高的收益（或者用财务术语来说就是：内部收益率）。 这个回报必须足够高 ，才能对公司在未经验证的产品或新兴市场上所承担的风险进行弥补。

自动驾驶

创业者很难抵制这样一种诱惑，即创办一家公司，致力于扫清通向自动驾驶汽车道路上的诸多障碍。说到路障的话……

不该做的事： 创建一家开发单点解决方案的公司。 在自动驾驶汽车领域， 有将近 50 家大公司 在努力攻克各式各样的技术难题，包括传感器、计算机视觉、人物/物体识别、行为预测、路线规划、汽车跟其他汽车和道路的通讯，等等。在后端，有很多公司正在打造开发工具、地图，乃至网络解决方案，以期保障汽车的安全。

不幸的是，自动驾驶技术仍然处在非常早期的阶段，这些部件要如何组合在一起仍然有待确定。我想做的一个类比是上世纪 60 年代的计算技术：IBM 包揽了所有工作，包括制造芯片和电路板，制造机柜，开发编程环境、编译器以及在机器上运行的应用程序。哎呀，如果 IBM 把擦拭屏幕和键盘的抹布也造出来，我是不会感到惊讶的。

应该做的事： 仔细考察自己公司销售所涉及的供应链。如果你是在传统汽车身上叠加驾驶辅助功能，那么你要了解现有汽车行业供应链的性质，这个供应链历来是绞杀初创公司的“绞肉机”。你的公司有什么独到之处，以至于能够在其他初创公司纷纷碰壁的市场中蓬勃发展？

如果你是在为机器人汽车开发技术，那么你的技术能否轻松地接入初创公司或大公司开发部门正在构建的系统？我的猜想是：那不会很轻松。在你开始开发技术之前，及早了解自己的客户。你要避免开发出一种必须为每个客户重新设计的产品，那非常不利于快速成长的公司。

人机接口

通过头脑来控制机器，或者通过机器来控制头脑，这些一直属于科幻小说的范畴。近来，科学家一直在 利用现代人工智能技术 深入研究我们的头脑，以治疗疾病和开发未来的人机接口。

不该做的事： 试图打造可以通过头脑控制的机器，或者控制头脑的机器（那太可怕了）。我们生来就拥有一个非常精密复杂的脑机借口：我们的身体。可能早在发明出轮子之前，我们就已经能够说话、唱歌、舞蹈、画画、写作、创作音乐以及讲故事。就传情达意来说，一个占位 4 个字节、可以用棍子在泥土中画出来的表情符号可能要比由尖端深度学习技术驱动的头戴设备做得更好。说到底，我们的视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉，再加上直觉，已经充当起通往我们头脑的高速公路。

应该做的事： 配合我们身体现有的丰富输入/输出系统，创造出令人难以忘怀的体验。这个建议听起来耳熟吗？没错，这类似于增强现实和虚拟现实领域的创业者应该做的事。对雅达利获得的成功来说，摇杆是关键的辅助工具，但说服玩家不断往街机里塞硬币以及让父母掏出 800 美元（经通胀调整）大价钱购买雅达利 2600 游戏主机的乃是《吃豆人》和《乒乓》。

一个脑机接口，再结合视觉、听觉和嗅觉，并使用一个人的历史数据进行训练，这能否提供一种令人难以忘怀的体验呢？是否存在这样一种由人工神经网络为个体量身定制的刺激组合，为我们带来无与伦比的感官体验？

教育

我们的教育系统已经为颠覆创新做好了准备。我们已经看到，edX 和 Coursera 把世界顶尖的教育工作者带到地球的各个角落，而教育领域仍然留有 很大的创新空间 。

不该做的事： 在古典教育模式的范围之内进行折腾。我们当前的教育体系是在大萧条之后建立起来的：在那个时代，社会规范、职业概况、雇主以及学生的期待都跟今天大不相同。在我父亲那一代，人们期待的是，4 年的大学教育就为从事终身的职业做好准备；如果再增加 2-5 年的研究生教育，那么人们便会期待获得更多的收入和更牢靠的工作保障。

如今，一名背负着 25 万美元助学贷款的大学毕业生并没有太大的希望偿还这笔钱。把传统教育的要素移植到数字平台上，这只不过是在已经拥挤不堪的教育“产品”市场上提供另一种选择。

应该做的事： 不断预测并培养学生所需的技能，以满足职场不断变化的需求。技术正在快速向劳动力市场的各个方面渗透，而且跟媒体报道的相反，技术不是在取代劳动者的位置，而是在增强他们的能力（详见下文）。

发明能够跟学生一起演进的教育工具，并陪伴他们走完职业生涯。一款有价值的终身教育工具可以预见工作场所不断变化的需求并自动提供培训。这个概念对医疗保健专业人士来说并不陌生：他们需要及时了解相关文献，并不断获得重新认证。不幸的是，在那些监管要求没那么严格的领域，只有那些具有远见卓识的专业人士才会寻求自我培训。然而，随着年龄增长，家庭责任变得越来越大，这件事也会变得越来越具有挑战性。

此外，在医疗保健之外的领域，知识并没有得到那么有效的传播。人工智能技术能够被用来确定特定领域的最佳做法并进行传播吗？未来的教育工具可以预测职场不断变化的技能需求并向劳动者提供个性化的培训吗？

区块链

加密货币引起的激荡和投机 ，再加上区块链技术的力量，已经让很多创业者开始认真考虑创建一家加密货币初创公司，从而在这个领域有所作为。

不该做的事： 成为投机热潮的受害者。很多人似乎忘记了上世纪 90 年代的 IPO 泡沫，在这里帮大家回忆一下：当时，任何跟“互联网”沾边的公司，只要能够挂牌上市，股价就能一路走高。很多人随意买入股票，却看到自己的股票猛涨，直至泡沫破裂。同样，不要寄希望于投机者会因为你的公司跟加密货币沾边就会看涨你的 ICO。

应该做的事： 问一个简单的问题，区块链技术将如何增强你的业务？它能实现一种独一无二的产品吗？它能提升现有产品的单位经济效益吗？它能加速渗透或增强网络效应吗？

如果你正在寻求进行 ICO，那么你要在开发业务的同时详细说明你的加密货币将如何增值。区块链的哪些特征将成为这种价值创造的核心？更多的用户和交易量将如何为这种货币创造内在价值，你要围绕这个问题提出一个牢靠的假设。

机器人

关于机器人是在创造还是在摧毁就业机会， 人们正在进行一场激烈的辩论 。强大的计算技术、算法和廉价的传感器为创业者提供了一个机会，让他们得以创建有趣的自动化公司，这些公司将带来更有效率和更具竞争力的人类劳动力。

不该做的事： 试图取代人类。在整个历史长河中，发明家创造了各种模仿人类的聪明工具。然而，最成功的机器都是在增强人类，而不是取代人类。不要离经叛道地发明什么人形机器人来为人类充当管家，不要试图发明什么能够取代工厂车间工人的奇特装置，不要开发能够在订单履行中心跑来跑去并比人类更快进行分拣的机器人。

应该做的事： 向人类赋权。装配流水线技术大行其道，因为这让工厂工人的效率变得更高了。输送带和条形码已经成为每个订单履行中心的标配，因为这能帮助人类更快地分拣货物，并履行订单。

工厂和仓库已经配备了大量自动化技术，对人类的帮助如何才能更进一步呢？应用机器人辅助技术对公司利润有何影响？运营者的投资回报率是多少？这种回报是否适用于大批量的客户，还是仅限于一小部分具有特殊需求的潜在客户？

无论是用机器人制造汽车或 iPhone，履行亚马逊的订单、清洁房间、洗碗、铺床叠被，乃至烹饪美食，我们提出的问题应该是：1）机器人如何让人类工人的生活变得更美好；2）机器人对人类工人的效率做出了多大的提升？一切都要以人类为中心。

我在这里提供的建议一以贯之：以人为先。为公司招揽认知多元化、文化背景丰富多彩的人才，这将让你的初创公司能够以极少的资源取得超出预期的成就。投资者将很快看到这种成就超预期的势头，为公司注入资金，吸引更多的人才，再吸引更多的资金，从而形成一个良性循环，这将很快让你的初创公司超越同侪，并把那些大公司甩在身后。让新产品成为可能、为新市场提供驱动力的新技术将被创造出来，而我们人类将发现自己距离那个美好的未来变得更近了一些。

编者按： 沙欣·法舍 （Shahin Farschi）是风投公司 Lux Capital 的合伙人。

翻译：王灿均（@何无鱼）