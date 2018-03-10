Bose 推出专注以音频形式进行反馈的 AR 平台 VR & AR

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Bose 也进入了 AR 领域。该公司今天 公布 了他们的 AR 平台，不过这个平台并非我们理解的“视频增强”，而重点是在于音频。Bose 表示，其“薄膜声学套装”（wafer-thin acoustics package）技术可以带来强大而清晰的音效，可以融合至耳机、眼镜和头盔等设备之中。

Bose 称，这项技术在各种场景中都很有用。比如，在旅行时你可以通过 Bose AR 收听有关当地历史事件的音频内容，而站在名人雕像前还可以听到著名历史时刻的相关演说内容。此外该技术还能帮你翻译路牌，或者解读博物馆中某副画作背后的历史故事。而当你在听音乐时，点头或摇头可以进行相应的音乐播放操作。

这套系统中没有包含相机，采用 Bose AR 技术的可穿戴设备可以通过传感器跟踪头部动作，同时根据手机 GPS 进行定位，所有这些数据经由配套的应用程序处理，最后将实用的信息以音频形式传达给用户。

Bose 在新闻稿中展示了其原型产品的照片，可以看到眼镜挂耳处整合了传感器，用户可以直接听到音频内容。Bose 表示这些原型机仅提供给开发者和制造商，今年夏天他们可能会发布眼镜的升级版以及 AR SDK。

目前，Bose 正在与 Strava、TripAdvisor 和 Yelp 等公司，以及麻省理工学院媒体实验室（MIT Media Lab）和纽约大学未来实验室（NYU Future Reality Lab）等学术机构合作，未来还会增加更多合作方。