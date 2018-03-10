螳螂捕蝉，黄雀在后？外媒称英特尔可能收购博通

3 月 10 日消息，博通企图收购高通的事件依旧扑塑迷离 ，而就在这时，据《华尔街日报》报道，英特尔正在考虑收购博通。芯片行业即将上演一场“螳螂捕蝉，黄雀在后”的好戏。

为《华尔街日报》提供消息的知情人士称，博通和高通若合并，将对英特尔构成严重的竞争威胁，英特尔正密切关注这笔收购，并渴望看到博通收购失败，如果博通最终占了上风，英特尔将以向博通发出收购要约的方式介入。

博通与高通之间的潜在收购交易结果目前仍不得而知，过去几个月以来，博通高通就收购价格展开拉锯战。高通认为其价值被低估，而博通给出“最好报价”后，还在 2 月底宣布下调收购高通价格到 1170 亿美元 。而就在昨天， 高通还宣布免除高通联合创始人之子 Paul Jacobs 博士的执行董事长职务，并暗示，此举旨在确保公司在处理博通收购交易时“无可指责”。

另外，这笔收购甚至还遭到美国外资投资委员会（CFIUS）的审查，美国财政部也表示，博通收购高通交易可能威胁美国国家安全，因此要求高通推迟 30 天召开年度股东大会。为此，博通 9 日致信美国国会，称将来的新公司不会向任何一家外国公司出售任何重要的国家安全资产。希望以此打消美国政府的顾虑，从而批准其收购高通交易。

而现在英特尔又掺合进来，让本就扑塑迷离的收购案显得更加富有戏剧性。

不过，这些消息人士表示，这样的收购没法保证。英特尔女发言人也表示，该公司不会对交易传言置评。