涂鉴 | 中国 iCloud“技术顾问”窃取数据敲诈勒索事件、华为加入 AI 助理大战
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快速扫览本周科技圈搞了哪些大新闻。
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根据 XDA-Developers 在用于华为 Mate 10 的 EMUI 8.1 固件中发现的数据，华为应该已经研发了一个名为“HiAssistant”的语音助手，它能够像 Siri、Alexa 和 Google Assistant 一样为用户提供多种功能。
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网易董事长丁磊接受采访时表示，公司旗下电商平台“网易严选”将在今年上半年推出线下店。目前网易主要关注游戏、电商和传媒三个方面，不过对于电商业务在公司盈利中的占比，丁磊表示“没有考虑”。
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中国家用电器厂商海尔近期宣布与日本软银机器人（SoftBank Robotics Group）达成合作，将从软银开发的人形机器人“Pepper”切入，在海尔的“智慧门店”和“智慧家庭”领域落地，Pepper 机器人未来将有望成为海尔智能家居中枢。
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自采用“刘海”全面屏的 iPhone X 推出以后，一些 Android 厂商便开始跟风，目前包括华为、OPPO、华硕、LG 等厂商都已经或计划推出“刘海”全面屏设计的手机，本周发布的 Android P 开发者预览版也开始为“刘海”全面屏手机提供支持。
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明年的 iPhone 或许会以真·全面屏的造型亮相。据称苹果正在研究一种全新设计，在 2019 年的新 iPhone，屏幕将能真正做到完全覆盖手机正面，不像 iPhone X 那样还有“刘海 ”。
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最近总是有用户反应称，亚马逊 Alexa 会突然笑出来。目前亚马逊已经修复了这个问题，同时禁用“Alexa, laugh”的指令，如果你想让 Alexa 笑，则需要完整地告诉它“Alexa, can you laugh?”
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智能音箱厂商 Sonos 不久前开始向用户发送邮件，称受多米音乐终止运营的影响，Sonos 用户将无法在该平台上继续使用多米音乐。Sonos 在邮件中表示，多米音乐的服务器将在 2018 年 2 月 28 日下架，无限期停止音乐服务。
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苹果位于中国地区的 iCloud 业务已经开始转由当地企业“云上贵州”运营，不过 3 月 5 日晚间，一名微博用户表示自己的 iCloud 数据被苹果客服热线的“技术顾问”窃取，对此，苹果表示将与这名顾客一起对该事件进行调查，并确保 Apple 员工和承包商团队遵守苹果在顾客联络方面设定的严格标准，根据这位用户在微博上的描述，目前这名员工已经离职。
3 月 5 日晚间，一名微博用户表示自己的 iCloud 数据 被苹果客服热线的“技术顾问”窃取 ，对此，苹果表示将与这名顾客一起对该事件进行调查，并确保 Apple 员工和承包商团队遵守苹果在顾客联络方面设定的严格标准，根据这位用户在微博上的描述，目前这名员工已经离职。智能音箱厂商 Sonos 不久前开始向用户发送邮件，称受多米音乐终止运营的影响，Sonos 用户将无法在该平台上继续使用多米音乐。Sonos 在邮件中表示，多米音乐的服务器将在 2018 年 2 月 28 日下架， 无限期停止音乐服务 。
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