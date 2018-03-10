涂鉴 | 中国 iCloud“技术顾问”窃取数据敲诈勒索事件、华为加入 AI 助理大战 新闻

3 月 5 日晚间，一名微博用户表示自己的 iCloud 数据 被苹果客服热线的“技术顾问”窃取 ，对此，苹果表示将与这名顾客一起对该事件进行调查，并确保 Apple 员工和承包商团队遵守苹果在顾客联络方面设定的严格标准，根据这位用户在微博上的描述，目前这名员工已经离职。智能音箱厂商 Sonos 不久前开始向用户发送邮件，称受多米音乐终止运营的影响，Sonos 用户将无法在该平台上继续使用多米音乐。Sonos 在邮件中表示，多米音乐的服务器将在 2018 年 2 月 28 日下架， 无限期停止音乐服务 。

更详细的资讯内容，请点击上方缩略图查看。