日前，据新京报寻找中国创客报道，前牛电科技创始人、CEO 李一男 已于近日加盟梅花天使创投并担任合伙人职务，负责旗下成长基金投资业务且其已经辞掉牛电科技创始人、CEO 等职务，但仍保留股份。

2017 年 12 月，因内幕交易获刑两年半的李一男终于出狱。据消息人士称，但因牛电科技欲在 2018 年筹备上市，李一男身份难以符合其需求，才选择辞去牛电科技职务，而全身心加入梅花天使创投。

很多人认为李一男是充满传奇色彩的“天才”。据公开资料显示，李一男 1993 年，李一男毕业后即加入了华为。两天时间升任华为工程师、半个月升任主任工程师、半年升任中央研究部副总经理、两年被提拔为华为公司总工程师/中央研究部总裁、27 岁坐上了华为公司的副总裁宝座。

2000 年，李一男离开华为，创办港湾网络公司。2006 年，华为收购港湾网络，李一男回到华为，任首席电信科学家、副总裁。2007 年，华为内部公告任命李一男为华为终端公司副总裁。

2008 年，百度任命李一男为该公司首席技术官（CTO）。2010 年，李一男加盟中国移动，任 12580 CEO 。2011 年，李一男宣布辞去无限讯奇 CEO 一职。2011 年 8 月，李一男即日起以合伙人身份加盟金沙江创投。2015 年 4 月，李一男公布了新的创业项目——电动自行车。2015 年 6 月，李一男所创办的牛电科技发布了旗下首款产品。不过，在 2015 年 6 月 3 日，李一男因涉嫌内幕交易罪被深圳市公安局刑事拘留。

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