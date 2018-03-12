极米获得百度等机构超 6 亿元投资，将进行无屏电视和激光电视研发 新闻

3 月 12 日，无屏电视厂商 极米科技 宣布，百度、经纬中国、四川文投、赛领资本、博将资本、磐霖资本、鲁信创投、基锐资本等投资机构联合投资极米科技，本轮投资金额超 6 亿元。

此轮投资将主要用于极米无屏电视和激光电视的研发，极米将加强产品与人工智能技术的结合，并扩展在内容方面的优势，持续构建和巩固其在市场竞争中的壁垒，进一步扩大极米无屏电视的市场份额。

极米于 2014 年在市场上开创了“无屏电视”这一品类，把传统电视的显示方式由液晶屏幕换成了投影成像，画质音效不相上下，实现了“想投哪里投哪里，想要几米就几米”。

极米表示，作为中国智能语音市场最活跃的人机交互平台，百度 DuerOS 落地家庭场景，通过智能语音提升家庭智能设备的极致使用体验也是百度 DuerOS 一直以来追求的目标。通过产品层面的合作，最终深入至资本层面，背后是双方在技术和资源上通力合作，一起为消费者带来更好的在家庭场景中使用的人工智能无屏电视。

极米科技董事长、CEO 钟波表示，“投融资是相互选择、彼此成就，极米到现在已经完成了四轮融资，越到现在我们越谨慎，更看重投资人能否给极米带来除了资金以外的资源。好的资金和资源对极米无屏电视未来进一步扩大市场，进而颠覆传统电视能提供有力的支持。近期通过引入百度、经纬中国、四川文投、赛领资本等投资，极米的主要股东也呈现出多元化，从行业巨头、顶级的投资机构、到产业基金，拥有全方位的资源和经验，助力极米持续快速发展。”

极米科技的融资节奏很快。2017 年 11 月，极米宣布完成百度风投（BV）领投的 C 轮融资 ，但是没有透露融资金额。