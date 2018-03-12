3 月 12 日，WeWork 宣布与蚂蚁金服旗下芝麻信用达成合作，推出全球首个信用免押办公社区。 该举措针对 WeWork 会员企业，推出一系列押金优惠减免政策和软硬件增值服务。

今后，中国的企业和创新者，只要芝麻经营信用分达到 1350 分，即有机会享受 WeWork 会员押金免减、信用金融等一系列企业配套服务。

在首次合作中，WeWork 将全面引入芝麻企业信用服务，只要芝麻经营信用分达到 1350 分以上，无论是创业企业，中小型公司，或者是大型企业会员， 即有机会享受 WeWork 会员押金减半或减免服务 (目前阶段最高减免额度为 10 万元)。同时，通过芝麻企业信用服务，申请云计算、智能办公、信用金融等 一系列服务，最大限度降低企业办公运营成本。此外，还可以使用芝麻信用的 可信电子合约，简化了签约和认证过程，不再需要打印后快递纸质文件签字盖章等繁琐流程。

与此同时，为配合 3 月 12 日-3 月 31 日芝麻开工季活动，WeWork 还将为芝麻企业信用用户在指定门店限量提供固定工位和专属办公室工位押金全免。

WeWork 大中华区总经理艾铁成表示:“很高兴能与蚂蚁金服携手推出全球首家无押金信用办公社区。 芝麻信用在信用免押上的探索领先全球，已经具备成熟的模式，通过合作，我们可以有效降低企业办公投入成本，简化办公空间入驻审核流程 ，打造一系列从金融财务到企业网络等芝麻信用生态圈的便捷服务，进一步建立起 WeWork 始终推崇的更人性化工作和生活方式。此番本土化创举彰显了 WeWork 扎根中国、携手中国、助力中国的长远发展承诺 。 ”

“芝麻信用希望通过为企业创造实实在在的信用应用价值，激励企业与创造者重视并维护信用，提升商业社会的信任，这是我们推广企业信用服务的出发点。” 芝麻信用总经理胡滔说。2017 年 9 月，针对创业者和小微企业，芝麻信用推出经营信用分，1350 分以上的企业，可以享受信用免押办公、免押设备租赁、信用金融等各种企业相关服务。“此次联手全球领先的社区公司 WeWork 一 起推出信用免押服务，进一步丰富了芝麻信用免押服务的应用场景，同时也可以利用 WeWork 遍及全球的会员网络，帮助更多的中国企业走向海外。”

截至目前，WeWork 在中国已经拥有 13 家办公地点投入运营。进入 2018 年以来，WeWork 中国更是迈入了高速发展的新阶段，宣布进军广州、深圳、苏州、杭州、南京、西安、厦门、武汉等 八个城市，并积极响应中国政府关于“双创升级”、发展创新经济的号召，推出 多个平台和服务，为中国的创造者提供服务，助力“中国制造”到“中国创造”的转变。