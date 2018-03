苹果扩大 MFi 认证范围,USB-C 等线材也被纳入 Apple

新闻

苹果近期扩大了 MFi(Made for iPhone/iPad/iPod)授权项目的范围,将 Lightning 转 3.5mm 音频接口的转换器和 USB-C 线材也纳入其中。据 9to5Mac 报道,第三方配件制造商在新的规范下,将可以推出获得苹果 MFi 认证的 iOS 和 Mac 线材,从而使用户体验和安全性得到保障。

苹果还在近期对 MFi 认证标识进行修改,除了采用全新的 San Francisco 字体,原本“iPhone”、“iPad”、“iPod”对应的三个设备图标也被更换为单独一个苹果 logo,识别性上也得到提升。

除了 MFi 之外,苹果还有 “Works with HomiKit” 这样的认证,厂商想要获得也必须加入苹果“MFi 计划”。

苹果的做法似乎也引起一些配件厂商的不满,去年中国配件厂商品胜起诉苹果 MFi 垄断的事件更是让用户了解到 MFi 认证的重要性。

另一方面,苹果的做法还影响到其他平台的硬件厂商,一些智能设备上已经可以看到被标注的“Works with Alexa”或“Works with the Google Assistant”标识。Google 还推出了自己的 “Made for Google” 计划(对应“Made by Google”?)。