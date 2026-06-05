Steam Machine、Steam Frame 定于今夏发售

Valve 今天在一篇与此完全无关的博文中正式宣布，Steam Machine 和 Steam Frame 将于 2026 年夏季正式发售。该公司目前尚未公布这两款硬件的售价。

Valve 在一篇面向开发者的博文中公布了这一重要的发售窗口，该博文还提到 Steam Machine 和 Steam Frame 将加入 Verified 认证计划。Verified 认证计划与 Steam Deck 一同推出，旨在让玩家了解游戏在 Steam 掌机上的运行效果。Steam Machine 和 Steam Frame 也将采用同样的认证计划。Valve 表示，Steam Machine 的认证要求与 Steam Deck 几乎完全相同。

关于 Steam Frame，Valve 写道：“与 Steam Deck Verified 类似，Steam Frame Standalone Verified 计划侧重于用户在独立模式下使用设备时的体验。标准也类似：默认图形配置需要运行良好，内置显示屏上的文本和用户界面元素需要清晰易读，默认控制器配置需要与 Steam Frame 控制器完美兼容。相同的测试标准适用于 VR 游戏和非 VR 游戏。”

自 Valve 于 2025 年 11 月公布 Steam Machine、Steam Frame、Steam 手柄以来，关于其硬件价格的猜测层出不穷。持续的全球内存短缺已大幅推高了 2026 年游戏主机和 PC 的价格，而且这种趋势似乎没有结束的迹象。Xbox、索尼和 Valve 今年都提高了现有硬件产品的价格，涨幅高达数百美元，其中 Valve 更是将 Steam Deck 的价格提高了300美元。任天堂计划在 Switch 2 上效仿这一做法。

Steam 手柄于 5 月 4 日上市，售价 99 美元，对于一款做工精良、配备触控板的非 PC 手柄来说，这个价格相当合理。当然，它的内存只有几 KB，而是依靠触觉反馈来运行。

Steam 方面还有更多消息：商店主页今天焕然一新。Valve 推出了此次更新，旨在通过更宽、更高分辨率的图片和更便捷的详情预览，让玩家能够更清晰地浏览海量游戏广告。愿望清单和 DLC 版块回归，新增的个人日历会根据玩家的游戏记录推送更多游戏促销信息。“发现队列”现在以叠加层的形式呈现，主页也启用了无限滚动功能。