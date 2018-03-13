马斯克宣布最早 2019 年测试火星计划，特朗普命令禁止博通按原计划收购高通 | 早 8 点档 早8点档

苹果收购数字杂志订阅服务 Texture

据新浪科技报道，本周一，苹果公司为了搭建其能够产生持续收入的软件与服务业务，宣布同意收购线上杂志订阅服务提供商 Texture。

据了解，Texture 是一个从事线上杂志订阅的公司，用户每月支付 9.99 美元的订阅费用后即可阅读超过 200 种电子版杂志，《人物》（People）、《名利场》（Vanity Fair）、《时尚先生》（Esquire）、《好管家》（Good Housekeeping）和《GQ》等。用户可下载杂志并离线阅读。

据报道，此次收购交易完成后，Texture 仍将独立运营。这意味其将继续提供多个版本的应用程序，包括 iOS、Android、Amazon Kindle Fire 等版本。苹果这次是全资收购 Texture，包括其员工。本次交易将在近期内完成。

不过，苹果没有透露此次收购交易的具体金额。

马斯克：最早 2019 年测试火星计划

在上个月 成功发射猎鹰重型火箭 ，并将特斯拉红色 Roadster 跑车成功发送到太空后，近日，马斯克在参加西南偏南音乐节时又表示，SpaceX 的火星计划最早将于 2019 年上半年执行试飞。

“我们正在建第一艘宇宙飞船，这艘船就是为了星际旅行和登陆火星的。明年的上半年，我们就可以做一些测试，比如说短距离飞行和起降实验。”马斯克相信，虽然其它的飞船制造公司都不相信 SpaceX 可以实现星际旅行的目标，但是只要公司能够实现第一次试飞测试，证明星际旅行的可行性，那么其余的飞船制造公司就会迅速跟进，建造自己的星际飞船来迎接宇宙新纪元。

据了解，SpaceX 去年 9 月曾宣布，将于 2022 年之前向火星运送物资，目的是为了确认火星上的水资源状况，并且发现潜在的危险，以及在那里建立挖矿的基础设施等，为人类未来在火星的生存提供支持。

Apple Music 付费用户数大涨 200 万，达 3800 万

本周一，苹果公司在西南偏南音乐节上宣布其流媒体音乐服务 Apple Music 现在已有 3800 万付费订阅用户，该用户数较上月增加了 200 万。

这意味着 Apple Music 已经可能成为流媒体音乐领域付费用户数的行业老二，仅次于拥有 7100 万付费订阅用户的 Spotify（截止到去年年底）。据了解，排在 Apple Music 之后的是亚马逊旗下流媒体音乐服务 Amazon Music Unlimited，其拥有 1600 万付费订阅用户数，著名互联网音乐电台 Pandora 拥有 548 万订阅用户。而谷歌则没有公布过旗下流媒体音乐服务 Google Play Music 的付费订阅用户数。

马斯克：完全自动驾驶将在 2019 年末实现

近日，特斯拉 CEO 埃隆·马斯克再次对完全自动驾驶车落地的时间表发表了自己的看法。

马斯克表示自动驾驶技术将会被大规模应用于各类驾驶场景，最早会在“18 个月内完成”，如果真的按马斯克所说的这也，那么在 2019 年结束之前，针对任何场景的自动驾驶技术就可以面向消费者市场了。

了解到，特斯拉原本在上个月计划进行一场横跨美国东西海岸的无人驾驶测试，但后期作罢。马斯克表示，特斯拉近期已经能实现横跨东西海岸的长途自动驾驶能力，但团队仍然需要自主编码来实现车辆在预先规划好的路径无人驾驶，而不是完全依赖 Level 4 或 Level 5 的能力自主完成。

特朗普颁布命令：禁止博通按原计划收购高通

为了破除收购高通对美国国家安全方面的顾虑，博通前天表示计划在 5 月 6 日之前完成从 新加坡到美国的迁移 ，然而，美国外国投资委员会却在一份信件中称，博通所采取的一系列措施违反了 CFIUS 一周前发出的临时命令。并通知博通公司，不得随意采取行动将总部迁往美国。不管有任何措施，都要提前 5 个工作日通知 CFIUS。

而现在，美国总统特朗普也对博通收购高通案发表了自己的看法，特朗普表示，基于国家安全的考虑，同时禁止高通和博通任何“本质上等同于”并购交易的计划。博通所提名的所有 15 名董事会候选人都不符合高通董事会资格。