印象笔记发布官宣：即日起正式将服务迁移至腾讯云

此前我站曾发布过 evernote 的中国版（非中文版）产品印象笔记 和腾讯联姻的消息 ，作为后续的合作进展我们可以来看下面这则新闻：印象笔记团队在官方博客发布了维护通知称印象笔记工程师团队将于北京时间 2018 年 3 月 13 日至 17 日正式将印象笔记服务搬迁至腾讯云。帐户数据迁移会分批进行，每一批帐户迁移到腾讯云的过程约需 30 分钟。

预计此次服务迁移将会从北京时间 2018 年 3 月 13 日至 17 日每日午夜至凌晨“无感式”持续进行，印象笔记的服务器会进行维护，并将数据分批迁移到腾讯云中，在此期间用户帐户可能会遇到两次无法同步的情况。此外，在北京时间 3 月 17 日（周六）00:00 ~ 06:00 期间内，印象笔记服务将全面暂停约 1 小时，具体维护时间会随访问服务器的帐户数量动态调整，在此期间所有印象笔记帐户将暂时无法使用印象笔记服务。据悉，此次迁移后除去服务迁移期间可能的服务中断，此次服务迁移不会影响印象笔记帐户的正常功能，迁移后不会有功能上的变化。

具体可能的影响范围包括：帐户数据被迁移的这段时间内您将暂时无法使用印象笔记服务，包括无法使用网页版印象笔记，不能在手机版和电脑版印象笔记客户端中进行同步，一些保存到印象笔记的应用服务也将不能同步，比如微博和微信 @我的印象笔记 等服务。

以下是帐户可能会受到影响的时间表



为什么要进行此次服务迁移？官方的表示是 Evernote 于 2012 年 5 月进入中国，建立印象笔记。印象笔记在中国本土化之初就将服务和数据部署在本地。随着用户的增长和用户笔记数据量的几何级膨胀，云部署逐渐显露出在产品灵活性、数据安全、AI 等工具的应用和长期成本方面的优势，成为印象笔记未来持续快速发展的必然选择。

对于服务迁移后，安全问题如何保障的问题，官方也是首次做出回应，并且拿出了厚厚的白皮书来“背书”——合作对象，腾讯云日前发布的《腾讯云数据安全白皮书》郑重做出腾讯云绝不主动触碰客户数据的承诺，提出了同等保护、数据私密、质量保障、最小授权、公开透明、安全审计等六大数据保护原则，保证同一资源池内客户数据互不可见，从技术上保证租户不能访问、获取或篡改其他租户的数据。

而在官方的用户手册中也明确描述了如下内容：

Evernote 使用行业标准的加密方式来保护传输中的用户数据，通常指传输层安全性 (TLS) 或安全套接层 (SSL) 技术。此外，Evernote 服务（www.evernote.com）支持 HTTP 严格安全传输（“HSTS”）协议。我们同时支持多种加密算法及 TLS 协议版本，一方面能在支持高强度加密的浏览器上提供强力保护，另一方面能为较早版本的客户端提供向后兼容，并在两者间取得平衡。Evernote 致力于不断改进传输层安全性，以更好地保护用户数据。所有输入或输出的邮件均支持 STARTTLS 加密协议。如果你的邮件服务提供商支持 TLS，通过 Evernote 服务发出或接收的邮件在发送过程中会被加密。我们使用 IPSEC（通过 GCM-AES-128 加密）或 TLS 来保护数据中心与 Google 云端平台之间的所有用户数据通信。

作为一款强大的跨平台、多终端同步的知识管理工具，Evernote 在全球拥有超过 2.2 亿用户，平台积累近 100 亿条笔记，已成为全球最大的非结构化数据平台之一。在成为全球最大的非结构化数据平台之一也面临着天花板，创始人 phile 的出走也让该公司前景蒙上了 阴影 ，选择将服务器上云比起自己维护越来越庞大的服务器集群而言性价比当然实惠不少，此前更早的 2016 年在国外它就将大数据从自家服务器搬到了 Google 上。