三星定下 S9／S9+销量“军令状”，4300 万台 新闻

上上周，三星举行了国行版 Galaxy S9 系列发布会，相对于前一代 S8 系列，S9 系列最大的变化就是将指纹识别模块放在了更方便实用的中间部位，并采用了双摄以及 F1.5/F2.4 可变光圈设计。虽然，功能上并没有什么质的升级，但三星对这款国内售价 5799 元起的机皇的销量却十分自信。

3 月 13 日消息，据韩媒 The Bell 报道称，三星计划今年出货 4300 万台 Galaxy S9 和 S9 +，具体按季度分别出货 1200 万台、1300 万台、1000 万台和 800 万台。这个目标销量要高于 S8 系列 2017 年的 4100 万台目标。

然而，三星想要达到这个目标或许有点悬。

据报道，S8 去年两天预订量突破 55 万，然而，这次，三星到 3 月 6 日之前都未公布 S9 的具体预订量，只说 五天吸引了 160 万人参观 。而另有媒体报道，三星 Galaxy S9 在韩国首周的预定量只有前代机型首周预定量的约 70%。对此，三星电子一位内部人士也证实，S9 的预订量和 S8 差不多甚至更低一些。

为此，人们认为 S9 对消费者的吸引力远不如 S8 系列，再加上全球智能手机市场的整体下滑（去年 Q4 全球智能手机的销量约为 4.078 亿台，同比下降 5.6%），S9 的销量很难超越 S8。

对此，你认为呢？