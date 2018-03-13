阿里领投，ofo 宣布完成新一轮 8.66 亿美元融资 新闻

3 月 13 日消息，共享单车平台 ofo 小黄车宣布完成 E2-1 轮融资 8.66 亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。

据悉，这是共享单车行业由规模化增长转入精细化运营阶段获得的首次融资，再次创下共享单车行业单笔最高融资纪录。

ofo 方面透露，本轮融资采取股权与债权并行的融资方式。尚不清楚此次融资和此前传出 ofo 创始人戴威质押单车换取了阿里 17.7 亿人民币借款的关联。

此外，新一轮的融资是否会带来董事会成员的变化，也值得关注。此前多家媒体报道指出，妨碍 ofo 新融资的关键因素之一，是其与大股东滴滴的糟糕关系。ofo 方面则强调，将在众多投资方支持下独立发展。

ofo 创始人兼 CEO 戴威表示：“当前，以 ofo 为首的共享单车行业已由高速发展走向高质量发展的新阶段。作为共享单车领域最具运营经验的公司，ofo 将始终坚持用户第一的原则，通过技术革新和高效运维继续引领共享单车行业发展。”

根据业内共享单车全球发展报告显示，ofo 在中国和海外市场均居行业第一，预计在未来两年内，ofo 在全球还将拥有超过 10 亿骑行人口的潜在用户和增长空间。