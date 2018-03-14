高科技照明企业欧司朗向智慧出行、智慧城市和智能设备重点发展

3 月 14 日消息，近日，全球高科技照明企业欧司朗正式宣布，公司已经从传统照明企业转变为一家以 智慧出行 、 智慧城市 和 智能设备 三大领域为发展重点的公司，并将助力加速中国社会的数字化转型进程。

照明作为智能汽车的重要技术，其内涵已经远远不是传统意义上可见光。LED 技术因其体积小、节能环保、寿命长、亮度高等优势逐渐成为车灯技术的主流，而近年来发展势头强劲的新能源汽车更会持续推动 LED 汽车照明的增长。其中，2017 年底发布的蔚来 ES8 智能电动车，由欧司朗为其提供整体 LED 汽车照明解决方案。

在 自动驾驶 方面，欧司朗的激光、红外及光学传感器技术也正在加速推进自动驾驶的实现。在今年 CES 国际消费电子展上，欧司朗展示了其用于实现自动驾驶的 LiDAR 中扮演重要角色的激光技术、实现先进驾驶员辅助系统的红外技术、能够对道路障碍物作出警示的智能头灯、探测到驾驶员紧急健康状况的生物监测等技术。在此期间，欧司朗携手 Rinspeed 推出了 Snap 自动驾驶概念车，通过多种 LED、激光和光电感应解决方案，重新定义驾乘体验。

今年 1 月，欧司朗发布了 SymphoCityTM 智慧城市中央管理平台，能实现对城市照明、安防、环境、能源和通讯的综合监控和管理，并且已经在中国的多个城市开始安装部署。欧司朗照明系统解决方案也为多个中国地标性项目定制了照明解决方案，其中包括上海中心的中庭和外围灯源、武汉“两江四岸”全长超过 20 公里的灯光秀，以及苏州中环快速路整体照明等。此外，欧司朗的智能化定位照明技术也是智慧零售和精准营销的利器，其 EINSTONE 智能零售解决方案可以为实体商店提供近距离市场营销解决方案。

随着互联网经济，数字化时代的到来，我国的智能设备市场在近几年来得到了快速的发展，包括智能手机和可穿戴设备等，作为个人智能化终端，成为人们生活不可或缺的一部分。在智能设备快速发展的同时，对于数据安全，个人隐私方面的保证，变得尤为重要。在这些设备上搭载生物识别技术已经成为最新趋势。许多制造商都将人脸识别和虹膜扫描作为新的生物识别解锁方法。在这一领域，欧司朗是红外技术的重要供应商，其以光构筑信息安全的屏障，保护公共场所以及个人数据的安全。欧司朗正与国内各大智能手机生产厂商进行合作，提供更智能，更安全的解决方案。

欧司朗总部设于德国慕尼黑，是一家拥有超过 110 年品牌历史的高科技公司。其产品主要基于半导体技术，广泛应用于各个领域。从虚拟现实、自动驾驶、智能手机，到建筑和城市中的智慧互联照明解决方案，均囊括在内。截至 2017 财年年末（9 月 30 日），欧司朗全球雇员总数约 26,400 名。据 2017 年欧司朗财报显示，公司营收较 2016 年增长超过 8%，达到 41 亿欧元，营业利润达到 16.8%，特别项目调整后的息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) 增长超过 6%，达 6.95 亿欧元。