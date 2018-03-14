苹果 WWDC 2018 时间公布，预告风格大变样 Apple

新闻

苹果更新了官网，正式公布 WWDC 2018 全球开发者大会将在今年 6 月 4 日到 6 月 8 日举行（北京时间预计会是 6 月 5 日凌晨开始），场地和去年相同，依然在加州圣何塞的 McEnery 演艺中心，参与苹果开发者计划和企业开发者计划的用户从 3 月 22 日开始就能够通过 WWDC 官网购票。

苹果这一届 WWDC 比去年早了一天，官网预告的风格也和以往不太一样。打开页面后将能看到一组动画，以网点本为背景，除了主要的标题“WWDC 2018”外，还展示了苹果各操作系统中使用的各种部件元素。

这似乎也预示着新一代操作系统设计风格的变化，更多的半透明和动态效果？还是像 Google 的 Material Design 那样更多的采用光线和阴影？抑或是维持现在的样子不变… 这一切都要等 6 月才能知道答案。

按照惯例，苹果应该会在今年的 WWDC 发布 iOS 12、watchOS 5、macOS 10.14 以及 tvOS 12。根据此前的传闻，苹果可能会在本届 WWDC 推出一款搭载 Retina 屏幕的 13 英寸 MacBook，以及新款 iPad，其中将包括 新一代 iPad Pro。