博通收购高通计划告吹，或将转而收购 Xilinx | 早 8 点档 新闻

早8点档

Fitbit 将推出首个适合 8 岁以上儿童的健身腕带

这款名为 Fitbit Ace 的健身腕带基本上是 Fitbit Alta 的改良版本，它具有较小的可调节腕带以适应更小的手腕，并且修改后的软件可以去除可能与年轻用户无关的数据，例如消耗的卡路里。

该公司表示，Fitbit Ace 的目标是鼓励孩子们从小养成积极锻炼的习惯。家长可以使用 Fitbit 应用程序追踪孩子的活动水平和睡眠时间，并批准孩子可以添加的联系人、分享他们的活动并获得奖励徽章。 Fitbit 表示，Ace 帐户将不被允许加入常规 Fitbit 应用程序的社交组件，该应用程序允许用户在类似 Instagram 的 Feed 中分享照片和锻炼摘要。

受政治力量影响，博通收购高通计划中道崩徂

白宫官网发出的总统令显示，根据美国外国投资委员会的建议，特朗普表示：“有可靠的证据使我相信，博通公司通过收购高通公司可能会采取可能损害美国国家安全的行动。” 对于特朗普的命令，博通表示正在审视总统令，但对收购高通交易引发的任何国家安全方面的担忧表示强烈反对。高通今日表示已收到美国总统命，将按照要求将股东大会提前到 3 月 23 日召开。

分析师称博通将放弃高通 转而收购 Xilinx

新浪科技消息称，华尔街分析师日前表示，在收购高通交易遭到美国总统特朗普的阻止后，博通很可能转而收购圣何塞芯片厂商赛灵思 (Xilinx)。本周一，美国总统特朗普发布命令，以国家安全为由，禁止博通收购高通。该消息传出后，华尔街科技分析师的第一反应就是：向来好斗的博通不可能就此而“刹车”。

多数分析师认为，博通将放弃收购高通，而圣何塞芯片厂商 Xilinx 和以色列 Mellanox Technologies 公司很可能是博通的下一个收购目标。

Fitbit 发布 199 美元 Versa 智能手表

新款智能手表 Fitbit Versa 抛弃了它的“前辈”Ionic 严谨的外观设计，而采用了柔和圆润的方形设计，并且缩小了边框。Versa 的入门级价格为 199 美元，主要面向那些没有寻找过多应用或 LTE 功能的主流用户。

Fitbit Versa 看起来很像 Apple Watch，也提供黑色，浅灰色和玫瑰金三种颜色。Fitbit 一直坚持其多平台政策，这意味着 Versa 与 Android，iOS 和 Windows 兼容。Fitbit Versa 3 月 13 日上市，并将于 4 月份发货。

有消息称 11 寸 iPad Pro 今年 6 月 WWDC 发布

经济日报消息称，苹果预计今年 6 月按惯例举办开发者大会（WWDC），届时苹果将发表新款 iPad 系列产品，包含新一代 iPad Pro。新产品将导入人脸辨识及新处理器，预计最快第 2 季底开卖，首波销售量预计达到 600 万至 800 万台，GIS-KY、鸿海、瑞仪等供应链都将受惠。

根据市调机构统计，去年 iPad 总出货量约 4,400 万台，今年出货量大致与去年相当。法人认为，若苹果推出平价版新款 iPad，预料销售量有望双位数增长，台湾供应链业绩也将雨露均沾。