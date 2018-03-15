中国存托凭证 (CDR) 即将推出，BATJ 回归 A 股在即 新闻

3 月 15 日，证监会副主席阎庆民表示，中国存托凭证 (CDR) 将很快推出，CDR 是解决两地的法律、两地监管的有效措施，有利于已上市、海外退市企业回 A 股上市 。对于如何判断“独角兽”企业名单，阎庆民指出，这需要多个部委共同筛选，科技部、工信部有技术参数，需达到标准，涉及工业互联网、人工智能等。在 3 月 6 日他就表示，对于海外新经济企业回归适合发行 A 股 IPO 还是采用 CDR 的方式，他回应称，CDR 的方式更合适，这也是国际惯例。

CDR 模式即境外上市公司可以将部分已经发行上市的股票托管在当地的银行，在中国境内存托银行进行发行，相当于在 A 股上市，然后公司的股票就能以人民币交易结算，供国内投资者买卖。对于那些在海外上市的企业想要回归 A 股，而又不想拆除 VIE*架构，CDR 是一种兼容度高的模式。

对此，全国政协委员、 百度 董事长兼 CEO 李彦宏在回答媒体提出的“香港和内地更愿意选择哪个地方上市”问题时，他表示百度会考虑优先回内地上市。对于是否会尝试 CDR，李彦宏表示：“CDR 是证监会说了算，我们说了不算。”

据消息称，第一批入围 CDR 的 8 家企业已出炉，除了百度、阿里、腾讯、京东之外，还有携程、微博、网易以及在中国香港上市的舜宇光学，均是中国领先的高科技公司。另一类公司被归为“新蓝筹”，包括富士康、滴滴、今日头条、美团点评等尚未上市的互联网和新经济巨头。这些“独角兽”企业的业务基本在国内，但均通过搭建 VIE 架构在私募市场募集美元资金，故原计划的上市地点多为海外。

不过，百度是否在第一批 CDR 名单，李彦宏表示，自己目前还没有收到任何消息。